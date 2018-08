Sanità | Iss al lavoro sui casi di Legionella a Bresso | esito del test del Dna a inizio

Diciotti - manifestazione della Cgil al porto di Catania. Arrivato anche Micciché : “A bordo con commissione Sanità” : La Cgil Sicilia si è unita questa mattina al presidio permanente anti-razzista organizzato dalle associazioni che, in questi giorni, hanno manifestato a favore dello sbarco dei circa 150 migranti bloccati all’interno della nave Diciotti della Guardia Costiera. I rappresentanti del sindacato hanno chiesto di far salire a bordo i loro medici ma non hanno ottenuto l’autorizzazione dalle autorità. Saliranno a bordo alle 15 il presidente ...

Caso di malaSanità a Sulmona - Lega chiede dimissioni Direttore generale Asl1 Tordera : 'Com'è noto anche dai fatti di cronaca, un paziente dal peso di oltre 260 kg dopo esser stato rifiutato da due ospedali, prima Teramo poi il "regionale" San Salvatore dell'Aquila, è stato assistito ...

Padre Alex Zanotelli : dalle missioni in Africa al rione Sanità di Napoli : L'86 per cento di loro ha trovato riparo nel Sud del mondo. È mai possibile che il restante 14 per cento metta in crisi l'Europa? Questo è egoismo retto a sistema. Il Libano ha 6 milioni di abitanti ...

Sanità - Siclari - Fi - : 'Fine Commissariamento? Assurda la risposta del Ministro' : Sappiamo tutti che il commissario deve obbedire alle indicazioni date dal Ministero di Economia e Finanze che impone il taglio delle risorse sanitarie calabresi. Il Governo M5S Lega, nonostante le ...

Mozione Sanità Consiglio Regionale. Di Lucente : E' indispensabile che il Presidente Toma venga nominato commissario ad acta : I fatti di cronaca dei giorni scorsi lo ricordano in maniera drammatica! Il danno ai molisani e alla nostra Regione è enorme, stretta com'è nelle morse di un Piano di rientro che impone di anteporre ...

Calabria - Sanità; Cgil : "Basta con pantomima scontro commissario-Regione" - : Ma la Regione è inadempiente sui Livelli essenziali di assistenza, Lea,, così come opportunamente evidenziato dalla relazione della Banca d'Italia sull'economia della Calabria. Assistere pertanto ...

Tra malaSanità e speranza - l'odissea di una paziente tra gli ospedali molisani e di fuori regione : La donna ha inviato una lettera agli organi di informazione per raccontare la sua storia e ringraziare i medici Cristiana D'Ambrosio e Marco Scarci per essersi prodigati per salvarle la vita ISERNIA. ...

Sanità - l’Iss : 267 casi di morbillo a Giugno in Italia - 2.029 nel 2018 : Dal primo gennaio al 30 Giugno di quest’anno sono stati segnalati in Italia 2.029 casi di morbillo, di cui 267 lo scorso mese, in calo rispetto ai 387 di maggio. E’ il dato dell’ultimo bollettino pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). Quattro i decessi, che si aggiungono ai 4 segnalati nel 2017. Venti Regioni hanno segnalato casi (16 Regioni nel mese di Giugno) ma ben l’89,4% si è verificato in 7 ...

Sanità - De Luca scrive al premier Conte : 'Stop alla gestione commissariale' : Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come annunciato ieri nel corso del 'Tavolo adempimenti' e 'Comitato Lea' tenutosi a Roma, ha inviato questa mattina al Presidente del Consiglio ...

Sanità - scontro Grillo-De Luca : 'Non può essere commissario - deve passare sul mio cadavere' : La Sanità è stata per troppo tempo, e lo è ancora secondo me, una sorta di terreno di scorribanda politica - ha aggiunto - sono fortemente contraria a nomine politiche nella Sanità perché così non si ...