Samsung Galaxy Note 9 smontato da iFixit : Riparabilità solo 4 su 10 : Samsung Galaxy Note 9 fatto già a pezzi da iFixit che mostra una Notevole difficoltà nella riparazione assegnando un punteggio di 4 su 10 Galaxy Note 9 è difficile da riparare secondo iFixit Il nuovo top di gamma di Samsung è finalmente ufficiale. Disponibile da pochi giorni anche sul mercato Italiano, l’attesissimo Samsung Galaxy Note 9, […]

Download Samsung Galaxy Note 9 USB Drive per Windows e Mac : Drive USB Samsung Galaxy Note 9 Come collegare il telefono Android Samsung Note 9 al pc scaricare i Drive USB Samsung Galaxy Note 9 da installare sul computer Windows o Mac.

Samsung ci spiega come funziona il sistema di raffreddamento di Galaxy Note 9 : Il nuovo sistema di raffreddamento con elementi di acqua e fibra di carbonio del Samsung Galaxy Note 9 spiegato dal Tech Lab di Samsung. La casa sudcoreana ne chiarisce il funzionamento e la struttura mostrando in che modo è riuscita ad affinare un sistema in vita già dal Galaxy S7. L'articolo Samsung ci spiega come funziona il sistema di raffreddamento di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Prime tracce di Android Pie su Samsung Galaxy S9 in Rete : previsioni sull’aggiornamento : Due indizi non fanno una prova, soprattutto in ambito smartphone, ma sicuramente sono a dir poco incoraggianti per i non pochi possessori di un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus. Poco più di una settimana fa vi abbiamo parlato dei lavori per portare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie a bordo dello smartphone in tempi ristretti, con alcune indiscrezioni da valutare con attenzione, ma oggi 29 agosto sembrano esserci tutti i presupposti ...

Installare Recovery TWRP su Samsung Galaxy S9 e S9+ : Prima o poi capita a tutti di ritrovarsi lo smartphone impiantato che non vuole saperne di avviarsi, in questi casi cosa bisogna fare? I produttori, hanno pensato anche a questo, infatti, tutti gli smartphone Android hanno una Recovery, accessibile tramite una combinazione di tasti. Ma cos’è una Recovery e a cosa serve? Cos’è la Recovery Potremmo definire la Recovery come una sorta di “mini sistema operativo” ...

Samsung Galaxy Note 9 significato icone della barra di stato sullo schermo : Che cosa vogliono dire le icone sullo schermo Samsung Galaxy Note 9 che cosa fare se sullo schermo del telefono Android compaiono simboli strani sulla barra di stato Samsung Note 9 significato icone che cosa voglio dire i simboli presenti sulla barra di stato Android del telefono Samsung Galaxy Note 9. Le icone che compaiono …

Honor 6X e Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiornano in Italia con le patch di agosto : Honor 6X e Samsung Galaxy A5 (2016) ricevono in Italia le patch di sicurezza di agosto. E per Honor 6X le novità non finiscono certo qui... L'articolo Honor 6X e Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiornano in Italia con le patch di agosto proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie sembra essere già in fase di test su Samsung Galaxy S9 : Samsung starebbe già testando l'aggiornamento a Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9, secondo quanto riporta un recente avvistamento su GFXBench. L'articolo Android 9 Pie sembra essere già in fase di test su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Nuovi Samsung Galaxy verso l’aggiornamento Pie : la divisione turca ci dice tempi e modelli : Sono informazioni estremamente interessanti quelle che ci arrivano da Samsung Turchia oggi 29 agosto, che invitiamo ad associare a quelle fornite una settimana fa sulle nostre pagine in merito lista integrale di Samsung Galaxy che presto o tardi dovrebbero ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come stanno le cose in queste ore? Proviamo ad analizzare le new entry in un elenco che, considerando la natura della fonte, ...

Smartphone 2018 - offerte al prezzo più basso : iPhone X - Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus : Smartphone 2018, offerte al prezzo più basso: iPhone X, Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus Oggi, martedì 28 agosto 2018, diamo uno sguardo alle migliori offerte online su tre Smartphone di ...

Samsung Galaxy Watch ottiene il primo aggiornamento (pur non essendo ancora disponibile la versione definitiva) : Samsung Galaxy Watch, il successore di Samsung Galaxy Gear 3, è stato presentato insieme al Galaxy Note 9. Per il momento, però, è […] L'articolo Samsung Galaxy Watch ottiene il primo aggiornamento (pur non essendo ancora disponibile la versione definitiva) proviene da TuttoAndroid.

Guai a danneggiare un Samsung Galaxy Note 9 : riparabilità più complessa del Note 8 : Stiamo vivendo una settimana ricca di spunti interessanti per quanto riguarda un modello come il cosiddetto Samsung Galaxy Note 9. Dopo le prime mosse da parte delle singole compagnie telefoniche (l'ultima in ordine di tempo che abbiamo trattato su queste pagine è stata TIM, che ha ufficializzato i vari piani messi a disposizione del pubblico), bisogna andare un pochino nello specifico delle caratteristiche del device. Se da un lato la sua ...

Come si fa Screenshot Samsung Galaxy Note 9 : Samsung Galaxy Note 9 tutti i metodi per fare facilmente uno Screenshot. Vediamo insieme Come eseguire uno Screenshot su Note 9 nel modo più semplice e veloce.

Samsung Galaxy S10 con il sensore delle impronte sotto lo schermo : Non si tratta di una novità assoluta nel mondo degli smartphone Android, ha già fatto il suo debutto su alcuni smartphone di aziende cinesi. Secondo alcune ricerche svolte dalla stessa Samsung il ...