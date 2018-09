Samsung Galaxy Note 9 significato icone della barra di stato sullo schermo

Samsung Galaxy Note 9 manuale utente PDF Italiano : manuale utente Italiano Pdf Galaxy Note 9. Tutte quello che serve per usare subito il telefono Android Samsung Galaxy Note 9.

Download Samsung Galaxy Note 9 USB Drive per Windows e Mac : Drive USB Samsung Galaxy Note 9 Come collegare il telefono Android Samsung Note 9 al pc scaricare i Drive USB Samsung Galaxy Note 9 da installare sul computer Windows o Mac.

Come si fa Screenshot Samsung Galaxy Note 9 : Samsung Galaxy Note 9 tutti i metodi per fare facilmente uno Screenshot. Vediamo insieme Come eseguire uno Screenshot su Note 9 nel modo più semplice e veloce.

Confronto : OnePlus 6 - Samsung Galaxy Note 9 - POCOPHONE F1 e Honor Play : Attualmente, nel commercio di smartphone, le aziende produttive cercano di poter soddisfare ogni richiesta dei propri acquirenti, aggiungendo tutti i comfort inimmaginabili. La maggior parte degli smartphone di ultima generazione, puntano soprattutto al mantenimento della carica della batteria, il mantenimento di una determinata temperatura e a un funzionamento accurato e costante.I primi in classifica, per qualità e performance sono Samsung ...

Installare Recovery TWRP su Samsung Galaxy S9 e S9+ : Prima o poi capita a tutti di ritrovarsi lo smartphone impiantato che non vuole saperne di avviarsi, in questi casi cosa bisogna fare? I produttori, hanno pensato anche a questo, infatti, tutti gli smartphone Android hanno una Recovery, accessibile tramite una combinazione di tasti. Ma cos’è una Recovery e a cosa serve? Cos’è la Recovery Potremmo definire la Recovery come una sorta di “mini sistema operativo” ...

TIM Party proroga fino al 6 ottobre gli sconti per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 : TIM ha deciso di prorogare fino al 6 ottobre 2018 gli sconti di TIM Party per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo TIM Party proroga fino al 6 ottobre gli sconti per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 proviene da TuttoAndroid.

Allettanti Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : Kirin 980 distrugge Samsung Galaxy S9 e OnePlus 6? : In queste settimane si è parlato non poco di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, in riferimento ad una serie di informazioni commerciali per preparare anche il pubblico italiano a toccare con mano i nuovi top di gamma del produttore cinese. In attesa di capire quali saranno le scelte strategiche dell'azienda (vi ricordo che lo scorso anno qui da noi sono arrivati i soli Mate 10 Pro e Mate 10 Lite), al dì là della questione inerente la loro ...

Air Command su Samsung Galaxy Note 9 (e non solo) si può personalizzare : ecco come : Nuovi clienti della serie Galaxy Note di Samsung? Scopriamo qual è il modo più semplice per personalizzare Air Command L'articolo Air Command su Samsung Galaxy Note 9 (e non solo) si può personalizzare: ecco come proviene da TuttoAndroid.

Ora è ufficiale il rilascio di Bixby Vision 2.4 per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : più avanti di S9 : Giungono novità estremamente interessanti in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 o di un Note 8 e che nelle ultime settimane si sono lamentati a causa di mancati aggiornamenti software da parte del produttore. Confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso 21 agosto, infatti, il produttore asiatico ha deciso di mettere a disposizione degli utenti in questione il rilascio di Bixby Vision 2.4, che come ...

Ancora diffusi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : prima replica ufficiale : Sono Ancora attuali i problemi Instagram per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. A distanza di alcuni giorni dal nostro primo approfondimento a proposito dell'aggiornamento messo a disposizione del produttore coreano per il top di gamma 2016, in riferimento alla tanto attesa patch di agosto, devo purtroppo confermarvi quanto emerso in un primo momento. Il pacchetto software in questione, infatti, non risolve la ...

Samsung rilascia le patch di sicurezza di agosto per Galaxy S6 - Galaxy S6 Edge Plus e S6 Edge : Samsung Galaxy S6 e S6 Edge (Plus) ricevono le patch di sicurezza di agosto 2018. Che sia il canto del cigno per i due "gloriosi" dispositivi? L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di agosto per Galaxy S6, Galaxy S6 Edge Plus e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 smontato da iFixit : Riparabilità solo 4 su 10 : Samsung Galaxy Note 9 fatto già a pezzi da iFixit che mostra una Notevole difficoltà nella riparazione assegnando un punteggio di 4 su 10 Galaxy Note 9 è difficile da riparare secondo iFixit Il nuovo top di gamma di Samsung è finalmente ufficiale. Disponibile da pochi giorni anche sul mercato Italiano, l’attesissimo Samsung Galaxy Note 9, […]

