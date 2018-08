Sampdoria | la soluzione tattica che ha in mente Giampaolo per l’attacco

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Esordio deludente per la, la squadra diko nella gara del campionato di Serie A contro l’Udinese, adesso serve rialzare la testa nel match contro il Napoli, partita che può essere considerata proibitiva. In vista della gara conto gli uomini di Ancelotti potrebbe verificarsi unaimportante in attacco, il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 ma con una squadra più offensiva.sta pensando infatti all’inserimento di Caprari ma al posto di Ramirez e non per uno dei due attaccanti, una sorta di tridente con Caprari alle spalle di Defrel e Quagliarella in attesa di poter contare sul miglior Saponara. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, lache ha inper l’attacco CalcioWeb.