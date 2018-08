Sam Smith ha cantato per la prima volta dal vivo “Promises” | il singolo con Calvin Harris

Sam Smith attaccato su Twitter dopo aver rivelato di non amare Michael Jackson : Ahi ahi ahi The post Sam Smith attaccato su Twitter dopo aver rivelato di non amare Michael Jackson appeared first on News Mtv Italia.

Normani e Sam Smith sono in studio di registrazione insieme : Collaborazione in arrivo? The post Normani e Sam Smith sono in studio di registrazione insieme appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato : da Jennifer Lopez a Sam Smith - tantissime star hanno commentato la sua lettera : La cantante ha rotto il silenzio sul ricovero The post Demi Lovato: da Jennifer Lopez a Sam Smith, tantissime star hanno commentato la sua lettera appeared first on News Mtv Italia.

Brandon Flynn : è finita la storia d'amore con Sam Smith : Solo qualche giorno fa è trapelata l'indiscrezione che fosse terminata la love story tra Brandon Flynn, la star di 13 Reasons Why, e il cantante inglese Sam Smith. Ora c'è l'ufficialità. È stata la ...

La rottura tra Sam Smith e Brandon Flynn confermata durante il concerto di New York : “È un brutto periodo” : Nel giorno in cui la stampa britannica ha rivelato la rottura tra Sam Smith e Brandon Flynn, il cantante inglese ha tenuto un concerto a New York durante il quale ha fatto una chiara allusione alla vicenda, confermando di fatto la fine della storia col giovane attore che era stata annunciata dalle colonne del The Sun. Le motivazioni dell'addio non sono chiare, nascoste dietro la più classica "incompatibilità caratteriale", aggravata dai ...

Sam Smith e Brandon Flynn si sarebbero lasciati dopo nove mesi insieme : "Sam è devastato" The post Sam Smith e Brandon Flynn si sarebbero lasciati dopo nove mesi insieme appeared first on News Mtv Italia.

Brandon Flynn - è già finito l'amore con il cantante Sam Smith? : Sono una tra le coppie più amate dei social, quella formata da Brandon Flynn e Sam Smith. Il primo è nel cast di 13 Reasons Why, la serie sul bullismo di Netflix, il secondo è un cantante britannico, ...