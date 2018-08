Salvini replica a Macron | ' Non dia lezioni e spalanchi le frontiere'

Migranti - Macron replica a Salvini. "Sì - sono il suo avversario" : Botta e risposta. Il capo dell'Eliseo: "Francia nemica di nazionalismo e odio". Il vicepremier italiano: "Ma i sondaggi lo bocciano"

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Salvini replica a Riondino e twitta la foto di lui con Asia : «Contento di non incontrarmi? Lo riporterei sulla retta via» : La replica del ministro era arrivata subito dopo: «Che tristezza usare il palcoscenico di una Festival, che prende milioni di euro di contributi pubblici, per fare politica... Il cinema e Venezia ...

Migranti a Rocca di Papa - il sindaco replica ai cittadini : 'Li ha mandati Salvini' : Capisco la loro preoccupazione per l'arrivo di queste persone, ma non per il numero perchè il centro Mondo migliore in passato ne ha ospitate molte di più di cento. Io devo garantire un giusto ...

Vicofaro - chiuso centro accoglienza don Biancalani/ Salvini ironizza - il prete replica “Resisteremo” : chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:08:00 GMT)

Diciotti - scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica : "Vergogna" | : A cinque giorni dall'attracco al porto di Catania, sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave. Verranno distribuiti tra Chiesa Italiana - un centinaio - Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Il ...

Nave Diciotti - Salvini indagato dalla procura di Agrigento. Lui replica : bloccare l'immigrazione clandestina è un dovere per un ministro : «La procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto,...

Deputato Lega contro magistrati : "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere"/ Replica Anm : "inaudita gravità" : Deputato Lega contro magistrati: "Toccate Matteo Salvini e vi veniamo a prendere". Ultime notizie, Anm Replica a Bellachioma: "fatto di inaudità gravità"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Barbara Lezzi replica a Salvini : «Nessuno deve dare lezioni al presidente della Camera» : Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo dovere salvando i migranti grazie alla guardia costiera ed ha dimostrato civiltà ed umanità a dispetto di un'Europa vigliacca e disonorevole. Su questo niente da ...

Salvini parla della Diciotti e indossa la polo degli Alpini - l’Ana replica : “Siamo apartitici - non vogliamo accostamenti” : Siamo “un’associazione apartitica” e “ogni eventuale accostamento dei nostri simboli a situazioni politiche, personaggi politici o altro non è assolutamente promosso né voluto“. Gli Alpini rispondono con un comunicato all’ultima diretta Facebook di Matteo Salvini sul caso dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera nel porto di Catania. Il ministro dell’Interno nel video ...