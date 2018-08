Salvini | Orban e il Ppe | il falso populismo che serve a salvare l’establishment

Migranti - Macron : “Per Orban e Salvini sono il principale avversario? Hanno ragione” : Ieri “l’amico Viktor” Orban ha precisato che sia lui che Matteo Salvini, che l’ha invitato a Milano per un vertice in prefettura, sono entrambi “contro Macron” e intenzionati, come scrive Le Monde, a dare vita a “un asse contro l’immigrazione”. E il leader di En Marche, in visita in Danimarca, dà loro ragione. Fanno bene il premier ungherese e il vicepremier italiano, ha detto, a vederlo come ...

Salvini e Orbán sfruttano la debolezza degli avversari : Il ministro dell’interno italiano e il primo ministro ungherese hanno un obiettivo comune: vogliono spingere l’Europa verso una completa svolta a destra. Leggi

Orban - il duro di Budapest che piace a Salvini : Dopo l'incontro ieri a Milano , tra le proteste della piazza, il premier ungherese ha definito il leader della Lega "un eroe" sottolineando come dipenda dal successo della sua politica la sicurezza ...

Macron orgogliosamente nemico di Salvini e Orban : "Difendo i valori europei" : Il suo nome è stato pronunciato più volte nel corso della conferenza stampa di Matteo Salvini e Viktor Orban. Lo hanno chiamato in causa come primo rappresentante dell'Europa pro-immigrazione, dell'Europa da scardinare. Emmanuel Macron accetta orgogliosamente il ruolo di antagonista del fronte sovranista: "Se ritiengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ...

Giuseppe Conte furioso dopo il Salvini-Orban : cosa non doveva fare il leghista : Raccontano i ministri 5 Stelle che ha chiamato ieri per sfogarsi, che il premier Giuseppe Conte sia furioso. Oggetto della rabbia è il suo ministro degli Interni Matteo Salvini che ieri lo ha di fatto ...

Incontro Salvini-Orban - Sala : "Milano dice no a chi vuole trasformare l'Europa in un feudo murato" : Il post del sindaco all'indomani del vertice in Prefettura tra il ministro e il premier ungherese e del presidio in San Babila

Orban : "In Ungheria Salvini è amatissimo - vincerebbe le elezioni" : "In Ungheria Salvini gode di molto rispetto, se si candidasse vincerebbe". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, nella conferenza stampa dopo l'incontro in prefettura a MIlano con il ministro ...

Macron sfida Orban e Salvini : "Io sono il vostro avversario" : Dopo l'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban a Milano si riapre nuovamente lo scontro sul piano della gestione dell'emergenza immigrazione in Europa. Col vertice di ieri di fatto è nato un asse tra Ungheria e Italia che cercherà di cambiare le regole fissate da Bruxelles su sbarchi e accoglienza dei migranti. Salvini e Orban sono stati molto chiari: "Rivedere i trattati per fermare insieme i migranti". Una posizione forte che è poi stata ...

Salvini e la crisi migratoria - il Premier ungherese Orban lo elogia : 'è il mio eroe' : Nelle ultime ore si è divulgata in rete la notizia concernente l'atteso incontro del Vice-Premier e neo-Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con Viktor Orban, avvenuto nel pomeriggio di questo martedì, nel milanese. Nello specifico, il Premier ungherese si è detto entusiasta del meeting con l'esponente leader della Lega. Salvini elogiato da Orban, sulla questione 'crisi migratoria': le dichiarazioni del Premier ungherese A riempire le pagine ...