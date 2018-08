Salvini e la crisi migratoria - il Premier ungherese Orban lo elogia : 'è il mio eroe' : Nelle ultime ore si è divulgata in rete la notizia concernente l'atteso incontro del Vice-Premier e neo-Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con Viktor Orban, avvenuto nel pomeriggio di questo martedì, nel milanese. Nello specifico, il Premier ungherese si è detto entusiasta del meeting con l'esponente leader della Lega. Salvini elogiato da Orban, sulla questione 'crisi migratoria': le dichiarazioni del Premier ungherese A riempire le pagine ...

Sondaggi Politici/ I cattolici votano Salvini - 31% alla Lega : M5s al 26% - crisi fiducia in Pd e Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: tra i cattolici, Salvini è il più votato al 31%. Bene M5s, crolla fiducia in Pd e Forza Italia dall'elettorato moderato(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Salvini-Di Maio - segnali di crisiBerlusconi si riavvicina alla Lega : Di Maio e il M5s dimostrano freddezza verso Salvini indagato. Così come c'era stata qualche frizione sul caso della tragedia di Genova. Berlusconi invece difende il leader della Lega in maniera convinta: preludio al ritorno alla vecchia alleanza di centrodestra? Segui su affaritaliani.it

Indaga su Matteo Salvini - la clamorosa vendetta sul pm. Chi lo denuncia - crisi politica senza precedenti : Il pm che Indaga su Salvini adesso ha le sue grane. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento che sostiene di non dover considerare 'nemici' i migranti, sarà infatti denunciato per 'attentato ...

Sul caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

Attacco finanziario - il vertice tra Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : il segnale della crisi : Un vertice a Palazzo Chigi per disinnescare, almeno mediaticamente, i rischi della 'tempesta di Ferragosto'. Una nota ufficiale comunica l'esito del confronto telefonico di lunedì tra il premier ...

Sondaggi Politici/ Sorpasso M5s su Salvini - Governo vale 60% : risale Berlusconi - crisi delle Sinistre : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Prove tecniche di rottura. Salvini forza su Foa e Forza Italia non lo vota. Crisi inedita tra cda Rai e Vigilanza : Tutto racconta di un salto di qualità nel livello dello scontro. Non solo quello "politico" annunciato nel centrodestra, a meno di tanto clamorose quanto improbabili novità. Ma di una Crisi dai contorni non definiti. Col consiglio di amministrazione della Rai che vota Marcello Foa pur sapendo che i numeri in commissione Vigilanza non ci sono. Il che prefigura uno scenario inedito. Di contrapposizione tra cda e Vigilanza, ovvero tra ...

Salvini-Isoardi - nessuna crisi : L'ingresso in una nuova casa da condividere nel centro di Roma e un bacio rubato dai paparazzi. Queste le immagini esclusive nel nuovo numero di 'Chi' in edicola da mercoledì 18 luglio, che ritraggono ...

Nessuna crisi Salvini-Isoardi : la coppia va a convivere a due passi da Palazzo Chigi : Altro che crisi: Matteo Salvini ed Elisa Isoardi vanno a vivere insieme in una nuova casa nel centro di Roma. A pubblicare le foto degli innamorati che entrano nella dimora capitolina è il settimanale Chi, sul numero in edicola da mercoledì 18 luglio.Insomma, Nessuna maretta tra il vicepremier e Ministro dell'Interno e la conduttrice, che ha da poco sostituito Antonella Clerici alla guida de La prova del cuoco. Salvini e la ...

