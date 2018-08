Salvini | Altri due capi d' accusa? Per me sono come una medaglia

La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini : La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini, oltre ai tre di cui lo aveva già accusato in relazione al blocco della nave Diciotti. Salvini ora è accusato anche di sequestro di persona a The post La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini appeared first on Il Post.

Diciotti - Salvini : "Ho altri due capi d'imputazione - sono medaglie" : Roma si conferma una delle mete preferite dai turisti, soprattutto quelli stranieri che si fermano per fotografie e selfie davanti la Fontana di Trevi, uno dei monumenti-simbolo della capitale. Queste ...

Salvini indagato per altri due reati : adesso sono cinque : La procura di Agrigento indaga su Matteo Salvini per il caso Diciotti [VIDEO], la nave della Guardia costiera italiana protagonista del tormentato sbarco di circa 150 migranti nel nostro Paese. Una notizia nota da diversi giorni, ma alla quale oggi si aggiunge una importante novita'. Secondo quanto riporta il giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, infatti, il ministro dell’Interno sarebbe ora indagato per 2 nuove ipotesi di reato, oltre ...

Migranti : Salvini - con altri "no" valuteremo uscita da missione Sophia : "La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un "no" dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta "è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese". Così il ministro ...

Migranti : Salvini - se altri "no" valuteremo uscita da missione Sophia : "La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un "no" dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta "è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese". Così il ministro ...

Diciotti - si aggrava la posizione di Salvini : altri due reati contestati : Si aggrava l'atto d'accusa del procuratore Luigi Patronaggio contro il ministro dell'Interno. E intanto scoppia la polemica...

Caso Diciotti - si complica la posizione del ministro Matteo Salvini : la procura contesta altri due reati : Si aggrava la posizione giudiziaria di Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti, la procura di Agrigento, oltre ai reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso di ufficio, contesta anche il sequestro di persona a scopo di coazione e l'omissione di atti d'ufficio.Continua a leggere

Salvini indagato per altri 2 reati : adesso sono 5 : La procura di Agrigento indaga su Matteo Salvini per il caso Diciotti, la nave della Guardia costiera italiana protagonista del tormentato sbarco di circa 150 migranti nel nostro Paese. Una notizia nota da diversi giorni, ma alla quale oggi si aggiunge una importante novità. Secondo quanto riporta il giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, infatti, il ministro dell’Interno sarebbe ora indagato per 2 nuove ipotesi di reato, oltre alle 3 già ...

Nuove accuse per Matteo Salvini I pm ipotizzano altri due reati : Al Ministro dell'Interno vengono contestati altri due reati, ovvero "sequestro di persona a scopo di coazione" e "omissione di atti d'ufficio". Domani l'atto d'accusa sarà inviato al Tribunale dei Ministri Segui su affaritaliani.it

Monti attacca Salvini : "Altri governi hanno cambiato le cose in Europa" : Il Loden 'resuscita' e mette nel mirino ancora una volta Matteo Salvini . Mario Monti, ospite a In Onda su la7 di fatto torna ancora a parlare del braccio di ferro tra il nostro governo e l'Europa sul ...

Diciotti - Salvini : "I migranti sbarcheranno - 40 tra Irlanda e Albania gli altri alla Chiesa" : sbarcheranno tutti nelle prossime ore, 20 diretti in Albania, 20-25 in Irlanda "ma lamaggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altriinsultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesaitaliana" ha detto Salvini. I medici saliti a bordo hanno certificato le violenze sulle donne nei campi libici

Diciotti - Salvini : "I migranti sbarcheranno - venti in Albania gli altri in carico alla Chiesa" : sbarcheranno tutti nell eprossime ore. "Il governo albanese si è dimostrato migliore di quello francese.Larestante parte dei migranti andrà in uno-due altri Paesi ma lamaggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altriinsultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesaitaliana".

Diciotti - diplomazie al lavoro. Salvini : in contatto con altri paesi : 'Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, ...

Diciotti - i medici ordinano 17 sbarchi : cinque donne rifiutano per restare con parenti. Salvini : “Al lavoro con altri Paesi” : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo fa intravedere una soluzione, dopo alcuni spiragli aperti dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che spiega di essere “al lavoro con alcuni Paesi vicini a noi” e i contatti tra il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente della Camera, Roberto Fico. Mentre la situazione sanitaria sul pattugliatore – come aveva anticipato il procuratore ...