Salvini a Toscani | Minacce degne del peggior centro sociale

Oliviero Toscani fotografa Luigi Di Maio per Forbes Italia : “Simpatico - ma è un pivello. Si è fatto fregare da Salvini” : Il fotografo Oliviero Toscani racconta dell'incontro che ha avuto con il vicepremier Luigi Di Maio: "Era il 24 luglio, un sabato. Ci siamo visti al Ministero. Ci siamo dati del tu. C'era un quadro di Depero in ufficio e non sapeva neanche chi fosse. Parla bene, è molto più fresco di quelli tristi che c'erano prima. Ovvio che Calenda è più preparato. Di Maio è un pivello".Continua a leggere

Oliviero Toscani sul ponte Morandi/ Botta e risposta social Salvini-Benetton : "Italiani popolo di incattiviti" : Oliviero Toscani parla del crollo del ponte Morandi e delle accuse verso la famiglia Benetton. "Il popolo italiano è frustrato e infelice", ma sul web attaccano anche lui(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Salvini a Toscani : "Sciacallaggio sui Benetton? Chi ha sbagliato pagherà" : Matteo Salvini torna a parlare del caso del crollo del ponte di Genova. In queste ore a finire nel mirino è stata la famiglia Benetton dopo che il governo ha annunciato la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Il ministro degli Interni di fatto respinge le accuse da parte di chi lo ha definito uno "sciacallo": "Nessuno sciacallaggio, chi ha sbagliato pagherà". Ma Salvini ha anche un messaggio per Oliviero Toscani. Il pubblicitario ...

Toscani : “Salvini? Manca di umanità - è un vecchio. Fico? Non la pensa come il leghista ma è un collaborazionista” : “Salvini? Questa sua Mancanza di visione dell’umanità mi fa veramente paura. Per me lui Manca di umanità. Ha preso il 17% di voti? Cosa vuol dire? Anche Mussolini ha preso tanti voti e poi quella percentuale non è la maggioranza”. Così a In Onda (La7) il fotografo Oliviero Toscani critica la politica migratoria del ministro dell’Interno. E rincara: “Salvini ha una mentalità vecchia quando dice che i migranti devono tornare a casa loro. Invece ...