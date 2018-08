Salve tutte le tue email con allegati da qualsiasi mailbox

Griglia di partenza Serie A 2018-2019 : scudetto - Champions League - Salvezza. Tutte le favorite e i pronostici : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Tutto ormai è pronto per l'inizio del massimo campionato italiano di calcio ma vediamo nel dettaglio la Griglia di partenza di OA Sport con Tutte le favorite e i pronostici sulle 20 squadre. LOTTA PER LO scudetto: 1. Juventus sempre in pole position. I Campioni d'Italia partono ancora davanti a tutti e puntano allo scudetto ...

