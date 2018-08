Salute | Inail | 379 206 infortuni nei primi 7 mesi del 2018 | – 0 3%

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Tra gennaio e lugliosono stati registrati 379.206 casi dio sul lavoro (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2017), 587 dei quali con esito mortale (-0,7%). Le denunce di malattia sono state 37.501 (+3,5%). Lo indica l’, Istituto nazionale assicurazionesul lavoro, spiegando che i dati rilevati al 31 luglio hanno evidenziato, a livello nazionale, una diminuzione sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro – passati da 325.390 a 325.054 (-0,1%) – sia di quelli in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (scesi da 54.846 a 54.152, con un -1,3%. Neidell’anno si sono registrati un decremento nella gestione Industria e servizi dello 0,2% (da 295.843 a 295.302 casi) e in Agricoltura del 2,8% (da 19.294 a 18.760), e un aumento dello 0,1% nel Conto Stato (da 65.099 a ...