Salta la commissione Universiadi | ' Tutti in vacanza al Comune di Napoli'

Ponte Morandi - Salta commissione Mit : via Ferrazza/ Genova ultime notizie : errori su stime calcestruzzo : Genova, Ponte Morandi ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Procura : "Tutto il ponte era malato". Saltano Ferrazza e Brencich dalla commissione ispettiva del Mit : Il ponte era malato. Tutto. Non solo la parte est. Anche le condizioni del moncone ovest "sono gravi, se non gravissime". A dirlo non sono documenti degli anni scorsi, ma i periti incaricati dai pm che nelle ultime ore hanno effettuato un sopralluogo. Lo snodo è centrale e a farlo emergere è lo stesso Procuratore di Genova, Francesco Cozzi, che nel frattempo non ha ancora autorizzato il dissequestro di quel che resta del viadotto. ...