Ryan Gosling e il First Man di Chazelle | «Il mio Neil Armstrong | eroe forte ma

Festival di Venezia 2018 - First Man : una versione intima e claustrofobica dello sbarco sulla Luna. Ryan Gosling silente e cupo antieroe : “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”. Il Festival di Venezia compie il suo primo realistico allunaggio della storia. First man di Damien Chazelle apre il Concorso per il Leone d’Oro 2018 sbattendoci con rigorosa maestria dentro alla strettissima, angusta, impossibile capsula della navicella spaziale Apollo 11, dentro la quale si sedettero Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Solo che “il primo uomo” del titolo è ...

Venezia 75 - l’intervista a Ryan Gosling : «Lasciare la mia famiglia? Nemmeno per la luna» : Dalle stelle di Hollywood alle stelle, «vere», del cielo, Damien Chazelle, 33 anni, regista del fortunato – ancorché beffato: ricordate la gaffe alla notte degli Oscar 2017? – La La Land, è tornato a dirigere l’attore canadese Ryan Gosling, per portarlo stavolta nello spazio, lì dove mai nessuno si era spinto prima del 20 luglio 1969. Sfoglia gallery Nei panni del primo uomo sulla luna Neil ...

Ryan Gosling in 'First Man' : 'Abbiamo creato una dualità tra il mito e la vera storia' : Intervista all'attore Ryan Gosling protagonista del film First Man alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. a cura di NRCinema News

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

Spazio - “First Man” : Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong - “gli astronauti persone molto speciali” : Ryan Gosling ha raccontato il suo lavoro di preparazione per interpretare Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, in occasione della conferenza stampa per presentare “First Man“, film in concorso nella sezione Venezia 75 della 75ª Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. “Mentre mi preparavo per il ruolo mi sono detto che era molto importante imparare a volare quindi ho dovuto capire l’abc del volo. ...

Ryan Gosling - dal «Mickey Mouse Club» al Lido : Chi ha deciso che «Gos», come lo chiamano le sue fan sfegatate, al secolo Ryan Gosling, fosse davvero sexy? È sicuramente bravo a recitare e lo ha dimostrato riuscendo a emergere dalla serie The Mickey Mouse Club in cui ha debuttato nel 1982, senza aver ricevuto una vera e propria formazione come attore, per poi iniziare a collezionare parti in serie tv, fino a a quando nel 2005 ha interpretato l’ottimista, spontaneo e affidabile Noah Calhoun, ...

Venezia 2018 : da Ryan Gosling a Lady Gaga - le star che saranno al Festival

'First Man' con Ryan Gosling aprirà il prossimo Festival di Venezia : Variety [VIDEO] ha reso noto che l’apertura della 75ª edizione del Festival di Venezia sara' affidata all’ultima pellicola di Damien Chazelle ‘First Man’. Il regista aveva gia' aperto questo Festival nel 2016 con il suo ‘La La Land’ film che gli fece vincere il Premio Oscar come Miglior Regista. La pellicola è scritta da Josh Singer ed è la trasposizione cinematografica del libro ‘First Man: a Life of Neil Armstrong’ di James Hansen. Ryan ...

Festival di Venezia 2018 - First Man di Damien Chazelle film di apertura. Ryan Gosling sarà Neil Armstrong : First Man, il quarto film diretto da Damien Chazelle, con protagonista Ryan Gosling, aprirà, in Concorso, la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia diretta da Alberto Barbera. Warren Beatty stavolta non ha sbagliato busta. E, ancora una volta, una grande major – in questo caso Universal Pictures – preferisce il Lido, rispetto a Telluride e Toronto, per lanciare uno dei ...

Venezia 2018 : apre «First Man» di Chazelle con Ryan Gosling : Dai balletti agli shuttle, da Los Angeles alla Luna. Sarà First Man, il nuovo film di Damien Chazelle, ad aprire la 75esima edizione del Festival del cinema di Venezia la sera del 29 agosto. A due anni da quel La La Land che, dal Lido, conquistò il mondo fino agli Oscar, il regista torna per presentare in anteprima il suo ultimo lavoro, adattamento del romanzo First Man: a Life of Neil A. Armstrong di James ...