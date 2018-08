Russia | Navalny | il 9 9 tutti in piazza

Russia - nuova condanna per l'oppositore Navalny : 30 giorni di carcere - : stato riconosciuto colpevole di violazione delle norme che riguardano l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche. Era già finito in carcere a maggio per lo stesso motivo.

Russia 2018 - le palle di Putin / Guai a nominare Navalny : il telecronista rompe il tabù e viene allontanato : A proposito di sportività e di libertà in quel di Putinia. Domenica 17 giugno la tv statale Channel One trasmette in diretta Germania-Messico. I tedeschi campioni uscenti sono clamorosamente sconfitti 1-0. Nella concitata diretta del dopo partita il commentatore Kirill Dementyev utilizza un’oscura omonimia per non pronunciare il nome di Alexei Navalny [nella foto], l’oppositore del Cremlino più noto e seguito: 2,2 milioni di seguaci su YouTube e ...