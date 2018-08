Rugby | il ranking mondiale aggiornato | Italia quattordicesima Le donne sono settime

oasport

: #Rugby World Rugby Ranking: l'Argentina si rialza, il Sudafrica scivola - onrugby_it : #Rugby World Rugby Ranking: l'Argentina si rialza, il Sudafrica scivola -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Momento di pausa per le nazionali di, in attesa dei Test Match di novembre. Andiamo a scoprire ilsia per quanto riguarda gli uomini che le. Uomini 1 (1) NEW ZEALAND 94.52 2 (2) IRELAND 90.12 3 (3) WALES 85.94 4 (4) ENGLAND 85.68 5 (5) AUSTRALIA 83.96 6 (7) SCOTLAND 83.02 7 (6) SOUTH AFRICA 81.84 8 (8) FRANCE 79.10 9 (10) ARGENTINA 77.02 10 (9) FIJI 76.54 11 (11) JAPAN 75.24 12 (12) TONGA 73.84 13 (13) GEORGIA 73.13 14 (14) ITALY 72.56 15 (15) USA 71.66POSITION TEAMS POINTS 1 (1) NEW ...