Romina Power fa una dedica speciale ad Al Bano?

lanostratv

: @RenaultSportF1 #RSplaylist Gloria - Umberto Tozzi L'italiano - Toto Cutugno Sara perche ti amo - Ricchi e Pover… - Pyros2711 : @RenaultSportF1 #RSplaylist Gloria - Umberto Tozzi L'italiano - Toto Cutugno Sara perche ti amo - Ricchi e Pover… - Pyros2711 : @ToroRosso #ToroRossoTunes Gloria - Umberto Tozzi L'italiano - Toto Cutugno Sara perche ti amo - Ricchi e Poveri T… - GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Cara Terra Mia -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Al: lei da Los Angeles gli fa una romantica? In questi ultimi giorni di vacanzae Alnon sono fisicamente vicini. Difatti lui è in Italia perchè dovrà cantare al prossimo Gran Premio di Formula Uno, che si terrà a Monza, mentre lei è a Los Angeles insieme alla figliaJunior. Ma nella notte, come hanno notato moltissimi fan, proprioha pubblicato sul suo profilo instagram una bellissima foto di un tramonto, e nella didascalia ha scritto: “Where the pink of the sky touches the blue, that is where i am with you…(Dove il rosa del cielo incontra il blu, lì è dove io sono con te)” Parole romanticissime, che hanno fatto subito pensare ai tanti suoi supporter a unaindirizzata proprio al suo ex marito Al, con il quale si è riavvicinata molto negli ultimi mesi. Difatti pare sia stato questo ...