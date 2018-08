Roma | viadotto della Magliana | stop alla sperimentazione del restringimento di carreggiata

Roma. Viadotto Magliana : lavori per barriere sicurezza e segnaletica : Secondo il programma, sono iniziati i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica sul Viadotto della

Roma : Iniziano lavori su Viadotto Magliana - chiuso notte del 22 agosto : Roma – “Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere e’ prevista la chiusura completa del Viadotto in direzione Fiumicino nella notte tra il 22 e il 23 agosto (dalle ore 22 alle ore 6) e a partire dal 23 agosto fino al 15 settembre il restringimento a una corsia della ...

Allarme Roma : chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino/ Rischio crollo - Salvini : “Raggi agisca” : Roma, chiuso Ponte della Scafa verso l'aeroporto di Fiumicino: decisione presa d'urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta. Allarme anche sul Ponte della Magliana(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Roma - alla Magliana la maggioranza in bilico : il M5S spaccato sul viadotto : Il «ponte della discordia» alla Magliana ha aperto la terza crisi di fila in un municipio a guida stellata. Dopo lo scioglimento di Garbatella e Montesacro , VIII e III, poi persi dai grillini alle ...

Roma - occhi puntati sul viadotto della Magliana. Salvini : aspetto relazione dal Campidoglio : ... strada che passa dall'omonimo ponte tra i più critici della Capitale, sul quale, dopo i fatti di Genova, si è scatenata di nuovo la battaglia politica. Il professor Remo Calzona, per anni docente ...

Roma - viadotto della Magliana dimezzato : ridotta anche l'altra corsia : Via ai lavori sul viadotto della Magliana, strada che passa dall'omonimo ponte tra i più critici della Capitale, sul quale, dopo i fatti di Genova, si è , ri, scatenata la battaglia politica. L'...

Il viadotto della Magliana a Roma come Ponte Morandi : «Mai collaudato e a rischio crollo» : Ponte Morandi non solo a Genova: gli altri ponti realizzati dall'ingegnere in Italia e nel mondo Il Ponte che costeggia il Tevere, attraversando il quartiere della Magliana, è stato progettato ...