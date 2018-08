Roma | un centrocampista vicino all' addio

De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano/ Serie A - multa in arrivo per il centrocampista della Roma? : De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano uguale per tutti. Ultime notizie Serie A, multa in arrivo per il centrocampista della Roma? Ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:20:00 GMT)

Obiettivo di Milan e Roma - un centrocampista rinnova : Seguito anche da Milan e Roma nella finestra di mercato appena conclusa, Diadie Samassekou ora si lega ancor più saldamente al Salisburgo: come riferito da RMC Sport , è in arrivo il rinnovo di contratto con gli austriaci.

Roma - Olsen : 'Un grande passo per la mia carriera'. Monchi : 'Il centrocampista non è una priorità' : A Boston, per la Roma, è stato il giorno di Robin Olsen. Il nuovo portiere giallorosso è stato presentato in conferenza stampa, al suo fianco Monchi: "Per me essere qui è un piacere - ha detto lo ...

Crotone - fatta per un centrocampista ex Roma : Il Crotone mette a segno il colpo Marchizza . Come riporta Sky Sport , il difensore classe 1998 si trasferisce in Calabria dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club neroverde.