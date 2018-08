Roma | riaperto il Ponte della Scafa a senso unico alternato | ok a pedoni e mezzi Cotral

Roma : Code e tratto chiuso su A1 - riaperto Ponte Scafa : Roma – chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Orvieto e Fabro verso Firenze, per un incidente, verificatosi alle ore 7.30 circa, che ha visto coinvolti un camion e un’automobile all’altezza del km 433. Il camion si è ribaltato e ha preso fuoco occupando parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo in emergenza e al momento si registra 1 km di coda. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con ...

Ventimiglia - riaperto il Teatro Roma no di Albintimilium : restauro costato un milione e mezzo di euro : ... direttore dell'area archeologica del Nervia La struttura ebbe vita piuttosto breve forse anche per lo scarso interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che ospitava'.

Riaperto il teatro Romano di Ventimiglia : 1 - 5 milioni di euro per restituire l'opera alla città foto : I romani si recavano in quel teatro alla foce del fiume Nervia per assistere a commedie, spettacoli di mimi e musica. "Oggi ", ha detto Valentina Fiore, "Grazie alla rifunzionalizzazione potrà ...