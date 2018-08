Roma | quando i giocatori vanno oltre il gioco

Roma - quando Sarajevo si gemella con Utrecht : Chi, se non lui? Chi, se non Edin, poteva regalare alla Roma la prima soddisfazione del campionato? Chi, se non il giocatore più forte a disposizione di EDF, poteva segnare un gol tanto bello quanto ...

Ponte Morandi - quando Romano Prodi regalò le autostrade ai Benetton : La storia di autostrade per l'Italia non è soltanto una storia imprenditoriale ma politica. E in uno dei tanti pezzi di questa vicenda rientra anche Romano Prodi . Da presidente dell' Iri, la cassaforte pubblica delle partecipazioni industriali, ricorda Il Fatto quotidiano , Prodi ...

Estate a Ostia - quando ‘Roma Capoccia’ parte di capoccia… : Se l’obiettivo era quello di far incazzare più gente possibile, la campagna radiofonica in onda nel circuito della Metropolitana, con cui il Comune di Roma sta annunciando l’Estate Romana a Ostia, l’ha centrato in pieno. Con una capocciata. Lo speaker (l’attore Fabio Avaro) recita: «Quest’anno l’Estate romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e ...

Roma - allarme al Municipio di Monte Mario : 'Quando passano i mezzi pesanti trema tutto' : 'Si richiede un'urgente verifica strutturale sull'immobile sito in via Mattia Battistini in 464, in quanto al passaggio dei mezzi pesanti che transitano sulla via stessa, i balconi vengono sottoposti ...

Quando la retRomarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il risultato è catastrofico : In un parcheggio in Russia un automobilista maldestro sta cercando di uscire in retromarcia. La manovra apparentemente banale, si rivela un vero incubo per via dello spazio ristretto. A farne le spese saranno ben tre auto vicine travolte dal conducente che, dopo essersi creato involontariamente un bel po’ di spazio, si allontana indisturbato L'articolo Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il ...

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Roma? Date e programma di Roma-Lazio : Sarà il derby di Roma a chiudere il mese di settembre della Serie A di calcio e ad aprire quello di marzo 2019: è quanto hanno consegnato i sorteggi dei calendari del massimo campionato italiano. Le due stracittadine della Capitale si giocheranno infatti il 30 settembre 2018 (7a giornata) ed il 3 marzo 2019 (26a giornata). Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà la Roma. Di seguito le Date dei due derby romani: 7A GIORNATA (30 ...

Mannarino racconta di quando litigò con i fan per difendere i migranti. E dal palco di Roma sfida Salvini : Che il concerto di Alessandro Mannarino non sarebbe stata un'allegra riunione di Salviniani e sovranisti, si era capito all'ingresso di Capannelle, quando lo staff di Rock in Roma ha distribuito pezzi di bandiere colorati, raffiguranti paesi di tutti il mondo. La conferma l'ha data lo stesso artista Romano dopo aver eseguito Apriti Cielo, il brano che ha dato il nome all'album e al tour, quando ha invitato una cinquantina di migranti a salire ...

Roma-Malcom-Barca - quando lo scippo fa storia : Da Ibra a Tevez, da Stankovic e Jorginho e tanti altri: "rubare" un campione alla concorrenza fa parte del gioco. Del calcio

Monchi su Malcom a Roma/ "Valutiamo se fare causa - quando si è scatenata l'asta..." : Monchi su Malcom a Roma: il direttore sportivo dei giallorossi torna a parlare della trattativa saltata all'improvviso e spiega come si vorranno muovere i legali della società in merito.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...

Tour de France - “Bardet ha attaccato Nibali quando è caduto” : Romain si difende dalle accuse sui social : Romain Bardet si scusa con Vincenzo Nibali, dopo la caduta che ha visto coinvolto il ciclista italiano nella dodicesima tappa del Tour de France 2018 Una tappa elettrizzante ha caratterizzato oggi le sorti della dodicesima frazione del Tour de France 2018. A vincere è stato Geraint Thomas sull’Alpe d’Huez, confermandosi maglia gialla, ma anche Vincenzo Nibali (a modo suo) si è reso protagonista della tappa odierna. Il ciclista italiano ...

Wimbledon e la semifinale infinita : quando il tennis diventa un Romanzo : E' forse il momento più romantica dello sport: è una delle poche situazioni agonistiche in cui non c'è, per regola, una fine scritta. Se uno dei due tennisti non strappa il servizio all'avversario, ...

Quando lo sport è ancora un valore : US Roma Rugby - la rinascita del quartiere Pietralata : Prendiamo un quartiere difficile come Pietralata, 32 mila abitanti, Roma Est. Prendiamo un pallone, ma questa volta non rotondo, bensì ovale e mettiamolo al centro di un campo verde, con due porte ma senza reti. Prendiamo infine persone vere, persone volenterose, persone che credono nella svolta e nella rinascita. E prendiamo anche un imprenditore Romano che crede ancora nei valori dello sport ed è disposto a rischiare. Sono queste le fondamenta ...

