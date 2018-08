Roma | Municipio X | sabato ultimo appuntamento con ‘Tramonti di vita’

Arioli (V Municipio) : “Tornati dalle vacanze troviamo Roma abbandonata al degrado” : Roma – “Sono rientrato da poco a Roma dopo una breve pausa estiva ed ho trovato una Città completamente abbandonata -il comunicato di Luca Arioli, Politico Municipale è molto chiaro e non consente interpretazioni- tornato dalle vacanze ho trovato la Città di Roma nel degrado più totale, con immondizia ovunque, odore irrespirabile di urina dappertutto, aumento di furti negli appartamenti, scippi triplicati ai danni degli ...

Municipio XV - a Parco Volusia appuntamento con l'estate Romana : ... della commedia shakespeariana Sogno di una notte di mezza estate ; le ultime due incentrate su eventi-variazioni dal tema del sogno, diversi ogni sera , spettacoli musicali, concerti, conferenze o ...

Roma - II municipio : nuova area giochi per scuola infanzia Mazzini : Nello specifico, alla Mazzini sono stati organizzati diversi eventi che hanno consentito la raccolta fondi: spettacoli teatrali, il mercatino di Natale, un concerto di musica gospel. «La ...

Roma. Municipio X - Ieva : “Nuovo modello di raccolta” : Roma. Municipio X, Ieva: “Nuovo modello di raccolta per rendere più efficiente il servizio e maggiori percentuali di raccolta differenziata” Roma – “Criticità rifiuti e nuovo modello di raccolta differenziata del Municipio X”. Questo l’argomento del giorno all’esame dell’Aula Massimo Di Somma dove questa mattina si è tenuto un Consiglio straordinario. Presenti la Presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo, l’Assessore ...

Ostia - "ti do una capocciata" : spot con citazione a Spada/ Roma - commissionato da X Municipio : bufera social : Ostia, "ti do una capocciata": spot con citazione a Roberto Spada. Ultime notizie Roma, bufera sui social network: pubblicità commissionata da X Municipio(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Roma - allarme al Municipio di Monte Mario : 'Quando passano i mezzi pesanti trema tutto' : 'Si richiede un'urgente verifica strutturale sull'immobile sito in via Mattia Battistini in 464, in quanto al passaggio dei mezzi pesanti che transitano sulla via stessa, i balconi vengono sottoposti ...

A Roma il Municipio III si fa “Grande come una città” : arrivano le lezioni aperte negli spazi pubblici : Col titolo "Grande come una città" partono le lezioni aperte negli spazi pubblici del III Municipio della Capitale volute dall'assessore alla cultura della minigiunta capitolina, lo scrittore Christian Raimo, che dichiara: "Provare a fare una cosa del genere mi sembra un modo per fare politica oggi". Si inizia il 1 agosto con il linguista Luca Serianni che parlerà di "Lingua italiana come cittadinanza".Continua a leggere

Municipio X : Nuova visione su litorale con #marediRoma : Roma – Presso il ristorante Lago del Parco, ad Ostia, e’ stato presentato il documento #marediroma, con il quale il Partito Democratico del X Municipio intende delineare una Nuova visione del litorale romano attraverso una seria programmazione a lungo termine che comporti: il recupero della visuale a mare, spiagge accessibili e fruibili tutto l’anno, la realizzazione di una “citta’-giardino”, un’adeguata ...

Al II Municipio di Roma - arrivano i volontari delle scuole : I genitori e i cittadini attivi nel II Municipio da oggi possono contribuire alla riqualificazione delle scuole del territorio. E’ quanto ha stabilito martedì il Consiglio del II Municipio regolarizzando e organizzando una situazione che già si verifica spontaneamente da alcuni anni. Tinteggiatura di pareti e infissi; riparazione di porte interne, persiane o finestre; riparazioni persiane avvolgibili; sostituzione delle cinghie e molle ...

Roma. Municipio VIII : dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni : Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e i proponenti con l’elenco delle opere da realizzare a carico dei privati

Municipio XV : Va in scena ‘L’estate Romana’ : Roma – Dalla Farnesina a Labaro, passando per Malborghetto e Prima Porta. Tra concorsi e spettacoli teatrali sono diversi gli appuntamenti culturali messi in campo in occasione dell’Estate romana nel Municipio Roma XV. Fra gli eventi un concorso cinematografico internazionale: la 72esima ora, in programma dal 13 al 16 luglio. Il contest indirizzato ad aspiranti filmakers under 30 ha come obiettivo la realizzazione – da effettuarsi in ...

Roma. Sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII : E’ stato presentato a cittadini e associazioni locali il processo partecipativo sperimentale che vedrà residenti e amministrazione decidere insieme come

Roma - il municipio chiude il centro anziani. Loro se lo riprendono : “Occupazione? No - atto di libertà. Siamo tornati a casa” : Il municipio chiude il centro anziani, Loro se lo riprendono. “Siamo tornati a casa. La nostra non è un’occupazione: è un atto di libertà”. Giuseppe è il presidente del centro, una struttura che conta quasi 300 iscritti e frequentanti che oscillano dai 65 agli oltre 90 anni. Il centro anziani sulla Cassia, a nord di Roma, è stato chiuso a fine maggio dal municipio XV per questioni di “agibilità“. Gli anziani hanno trovato i ...

Roma - blitz dei nonni al centro anziani : sfrattati dal Municipio lo occupano : sfrattati dal centro anziani, tornano e si riprendono , occupandola, la loro storica sede, nient'altro che un tendone bianco in via Cassia 726, a Tomba di Nerone. Protagonisti del blitz, irriducibili ...