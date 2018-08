Roma M5S | la capitale tra le 10 città con miglior reputazione al mondo

Roma è tra le 10 città con la migliore reputazione al mondo. M5S esulta : "Dritta nella top ten. Roma, sotto la guida M5s, entra nella classifica delle dieci città con la migliore reputazione al mondo. Sul gradino più alto del podio c'è Tokyo, sul secondo Sydney, sul terzo Copenaghen. E al settimo posto Roma". Lo annuncia su Facebook il Movimento 5 Stelle di Roma pubblicando l'immagine della tabella 2018 City RepTrak. Nella top ten postata c'è un'altra città italiana, Venezia, al ...

Ignazio Marino : "Non torno in politica"/ Ex sindaco Roma : "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Pd..." : Ignazio Marino: "Non torno in politica". Ultime notizie, l'ex sindaco di Roma a tutto tondo: "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Partito Democratico..."(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:50:00 GMT)

'Romanizziamo i barbari' - dice Orsina su Lega e M5s : Roma. Alla fine, la frase che valga come sintesi del suo ragionamento, seppure un poco controvoglia, è lui stesso a darla. Lo fa quasi lasciandosela sfuggire di bocca, Giovanni Orsina, quando dice che ...

Roma - alla Magliana la maggioranza in bilico : il M5S spaccato sul viadotto : Il «ponte della discordia» alla Magliana ha aperto la terza crisi di fila in un municipio a guida stellata. Dopo lo scioglimento di Garbatella e Montesacro , VIII e III, poi persi dai grillini alle ...

OSTIA - LA TESTATA DI SPADA DIVENTA UNO SPOT : SCOPPIA LA BUFERA/ Roma - M5s : "volevamo sdrammatizzare" : OSTIA, "ti do una capocciata": SPOT con citazione a Roberto SPADA. Ultime notizie Roma, BUFERA sui social network: pubblicità commissionata da X Municipio(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:23:00 GMT)

Santori-Corsi (LEGA) : Roma - continua sgretolamento M5S : Roma – “Mentre solo ieri la Lega sbarcava in Campidoglio e in ulteriori 7 municipi grazie all’adesione di ben 11 consiglieri, già oggi si registrano nuove adesioni al progetto di Matteo Salvini guidato nel Lazio dal deputato Francesco Zicchieri. Diamo il benvenuto a Chiara Tacchia, consigliera del V Municipio, che questa mattina ha formalmente aderito alla Lega lasciando il M5S con cui era stata eletta nel 2016. Chiara rappresenterà un ...

Tav come lo stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

MILITARE DI STRADE SICURE SI SUICIDA A PALAZZO GRAZIOLI/ Ultime notizie Roma : M5s - “non è un caso isolato” : Roma, MILITARE 25enne SUICIDA a PALAZZO GRAZIOLI: Ultime notizie, il caporale Enrico De Mattia trovato morto nella residenza di Silvio Berlusconi. Misteri sulle cause, scattano indagini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:48:00 GMT)

M5S - ecco gli assenteisti del Parlamento : Brambilla - Romani - Ghedini e Fassino nella top ten. «Ora vanno espulsi» : Il Movimento 5 Stelle sul blog fa la conta delle assenze dei parlamentari. Lo fa dopo il caso di Andrea Mura , 96,38% di assenze, che non ha rispettato le regole e che il MoVimento l'ha espulso. « ...

Roma : (Gruppo M5s Roma Capitale) : Sulla vertenza autodemolitori al PD sono saltati i nervi : “L’attacco della consigliera Piccolo all’Assessora Montanari è di una gravità inaudita. Parlare di “parole bugiarde e scorrette” va oltre ogni limite. Chi siede in Assemblea Capitolina dovrebbe svolgere il suo compito nel rispetto di tutti i cittadini di Roma” lo dichiara in una nota stampa il gruppo M5s di Roma Capitale. “Probabilmente il PD si è accorto dell’inconsistenza delle proprie posizioni e ...

M5S Roma : solidali nei confronti del consigliere regionale Marcelli : Roma – “La scorsa notte, in provincia di Sora, l’auto del consigliere regionale Loreto Marcelli, vicepresidente della commissione Sanita’, e’ stata incendiata mentre era parcheggiata nel cortile della sua abitazione. Un gesto vile che il gruppo M5S di Roma Capitale condanna duramente. Siamo sicuri che presto le forze dell’ordine troveranno il colpevole o i colpevoli. A Loreto va tutta la nostra ...

Politica. Sanità Romagna - M5S : "Convegno promuove modello integrato Ausl - è apertura al privato?" : 'Un passaggio 'strisciante' dalla Sanità pubblica a quella privata accreditata, che porterebbe i cittadini a pagare sempre di più per le spese sanitarie e a liste di attesa più lente': è il sospetto ...

M5s - Lombardi : “Via Almirante a Roma? Io avrei votato sì. Fascisti e antifascisti è classificazione generica” : “L’intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante? Io avrei votato a favore. Non avrei mai votato una via a Hitler o a Mussolini. E Almirante è una figura che obiettivamente con quel tipo di fascismo non c’entra assolutamente niente”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, da Roberta Lombardi, capogruppo del M5s alla Regione Lazio, commentando la decisione del Campidoglio sullo stop ...

PARNASI - STADIO Roma : "HO PAGATO TUTTI I PARTITI"/ Dai pm : "Lanzalone lo pagavo per suoi rapporti con M5s" : STADIO della ROMA, interrogatorio e ultime notizie su Luca PARNASI: 'ho PAGATO TUTTI i partiti'. Su Luca Lanzalone, 'pagavo per rapporti con M5s'.