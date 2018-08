Roma | El Shaarawy | “dura tenere il passo della Juventus”

Roma - El Shaarawy : 'Strootman addio pesante - ma niente giudizi affrettati. La Juve è ancora più forte' : Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. 'Il primo tempo contro l'Atalanta? Loro hanno alzato molto il ritmo di gioco, abbiamo sbagliato i tempi di aggressione e ci hanno preso spesso d'infilata. La reazione nel secondo tempo, però, c'...

Roma - El Shaarawy : 'Strootman grave perdita. Sulla Juve e Ronaldo...' : L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato a Sky Sport , a due giorni dal match contro il Milan: ' L'addio di Strootman? Kevin è una mancanza grande, nel gruppo e nello spogliatoio. Era un uomo carismatico, uno che si faceva sentire . Ci sono però ...

Roma-Atalanta - probabili formazioni : Kluivert in vantaggio su El Shaarawy. C’è Zapata : Roma-Atalanta- Tutto pronto per il monday night della 2^ giornata di Serie A. La Roma ospita l’Atalanta in quella che si annuncia una sfida di grande intensità e spessore. Di Francesco si affiderà al 4-3-3. Addio a Strootman, al suo posto Cristante dal 1′. In attacco unico ballottaggio Kluivert-El Shaarawy con il primo decisamente favorito. […] L'articolo Roma-Atalanta, probabili formazioni: Kluivert in vantaggio su El ...

Torino-Roma - le pagelle : male El Shaarawy. Magico Dzeko - Pastore delude : La Roma vince 1 a 0 contro il Torino nell'esordio del campionato di Serie A . Il primo tempo nello stadio 'Grande Torino' è intenso con due pali esterni colpiti dai giallorossi. I granata rispondono ...

Roma - per l'attaccante serve spazio. Ma Perotti ed El Shaarawy vogliono restare : Eusebio Di Francesco è stato chiaro con Monchi: non vuole gestire un gruppo di 30 calciatori. Per questo l'arrivo alla Roma di un altro attaccante è in stand-by in attesa che il direttore sportivo ...

El Shaarawy : “ho parlato con la società e penso di restare alla Roma” : “Ci stiamo allenando, siamo solo all’inizio ma c’è grande entusiasmo. In una grande squadra c’è concorrenza, questo è normale e non è mai stato un problema per me. E’ il nostro lavoro, cerchiamo sempre di dare il massimo. Io penso di non muovermi da Roma perché qui sto bene, ho parlato con la società e col mister e sono sereno. So quello che vuole il club da me e viceversa”. L’attaccante della ...

