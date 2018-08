Roma | Controlli a Fiumicino | 5 denunciati per furto

Roma : Controlli Carabinieri su negozi che vendono alcol a ubriachi : Roma – Contro il degrado nel quartiere Esquilino, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante stanno sfruttando tutti gli strumenti legislativi a disposizione. Oltre a reprimere ogni forma di illecito, con arresti e denunce per spaccio, furti e aggressioni, negli ultimi mesi, per arginare il fenomeno dell’ubriachezza molesta, motivo scatenante di molte delle risse che sfociano nella zona di piazza Vittorio Emanuele, stanno ...

Roma. Trastevere controlli movida : Cronaca di Roma – La movida del rione Trastevere rimane costantemente sotto la lente dei Carabinieri del locale Comando Compagnia che anche la scorsa sera hanno messo in atto un servizio ad hoc lungo i vicoli dello storico quartiere. Il bilancio dei nuovi controlli e’ di un pusher arrestato e di altre 2 persone denunciate a piede libero. Lo spacciatore – un cittadino senegalese di 46 anni nella Capitale senza fissa dimora e con ...

Roma : controlli al Colosseo - 2 arresti e 21 denunce : Roma – Continua l’attivita’ della task force messa in campo dai Carabinieri di Roma per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nelle zone di maggiore attrazione turistica della Capitale. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, dell’8° Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale di Roma sono entrati in azione anche nella giornata di Ferragosto arrestando 2 persone, ...

Roma - controlli Gdf al Colosseo : guide turistiche abusive e acqua pericolosa : ... i controlli della Guardia di Finanza hanno interessato uno dei siti con la maggiore concentrazione turistica al mondo, il centro storico della Capitale, dove i "Baschi Verdi" hanno sorpreso numerose ...

Roma : GdF - al Colosseo controlli su abusivi : Roma – Al Colosseo guide turistiche abusive e venditori di acqua potenzialmente pericolosa: i controlli della Guardia di Finanza hanno interessato uno dei siti con la maggiore concentrazione turistica al mondo, il centro storico della Capitale, dove i “Baschi Verdi” hanno sorpreso numerose guide turistiche per stranieri, sprovviste di qualsiasi titolo e autorizzazione. Numerosi poi i sequestri nei confronti dei venditori ...

Roma - controlli durante la movida a Trastevere : un arresto e multe a locali : Infine, sono stati multati anche 4 artisti di strada, che eseguivano spettacoli oltre l'orario consentito. durante la massiccia attivita' sono state controllate e identificate circa 500 persone e ...

Nuovi controlli a campo nomadi Roma : ANSA, - Roma, 31 LUG - In corso controlli della polizia e dei vigili urbani nel campo nomadi di Castel Romano, tra i più grandi della Capitale. Secondo quanto si è appreso, l'operazione congiunta è ...

Roma : Ugl - bene controlli congiunti polizia-vigili : Roma – “Per anni abbiamo denunciato le precarie condizioni di sicurezza dei caschi bianchi Romani, impiegati in inutili quanto rischiosi piantonamenti, ad insediamenti che si erano nel tempo trasformati in vere e proprie enclavi di illegalita’ diffusa. Diamo atto a Comando generale ed amministrazione comunale di essere riuscito finalmente a cambiare l’approccio, demandando le attivita’ di controllo ad operazioni ...

Roma : Controlli a Trastevere - un arresto e due denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale e dell’VIII Reggimento Lazio, hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. Il bilancio delle attivita’ e’ di una persona arrestata e due denunciate, trovate in possesso di droga, due coltelli, una mazza da baseball e arnesi da ...

Roma : Controlli nel rione Esquilino - 2 denunce : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino e del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” hanno controllato un’associazione culturale, in zona Esquilino, le cui attivita’ hanno provocato lamentele, da parte dei residenti della zona, a causa dell’alto volume della musica e delle “strane” frequentazioni. Entrati nel locale, i poliziotti hanno constatato che l’associazione ...

Roma - controlli antiabusivismo al Colosseo : controlli antiabusivismo al Colosseo. controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree comprese tra il Colosseo e i Fori Imperiali; le operazioni sono mirate al contrasto dell’abusivismo commerciale. Il bilancio: una persona denunciata a piede libero, 31 ambulanti abusivi sanzionati per complessivi 160mila euro, oltre 630 articoli sequestrati e 8 Daspo Urbani emessi nei confronti di altrettante persone. Fonte: Agenzia Vista ...

Roma - pullman turistici - le falle nei controlli : Centro senza regole : Un gigante di acciaio ogni minuto ieri ha calpestato l'asfalto dove giovedì sera ha perso la vita la ventiduenne Caterina Pangrazi. Questo il flusso record di pullman e open bus nella centralissima ...

Roma : controlli Carabinieri a Trastevere - arrestato pusher 19enne : Roma – La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia RomaTrastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. A finire in manette un pusher-studente Romano di 19 anni, sorpreso in via della Lungaretta, a cedere dosi di hashish a tre coetanei, tutti identificati e segnalati all’Autorita’ ...

Roma : Controlli scali Fiumicino e Ciampino - 4 denunce : Roma – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto numerosi servizi di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno denunciato quattro passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di due cittadini italiani, di 48 e 57 ...