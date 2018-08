Roma Canale dei Pescatori | lavori sul ponte alla foce interdetta la navigazione

Roma : Prorogata mostra “Canaletto 1697-1768” fino al 23 settembre : Roma – Prorogata fino al 23 settembre la chiusura della mostra al Museo di Roma “Canaletto 1697 – 1768”, caratterizzata da un grande successo di pubblico e grande consenso fra gli addetti ai lavori. La retrospettiva che Roma ha dedicato a Giovanni Antonio Canal (Venezia 1697 -1768) noto come Canaletto, per i 250 anni dalla sua morte, nei suoi quattro mesi di esposizione e’ stata visitata da decine di migliaia di ...

Il Roma nzo di un amore/ Su Canale 5 il film di Mark Griffiths (oggi - 27 luglio 2018) : Il romanzo di un amore , il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 27 luglio 2018. Nel cast: Dylan Bruce, Amy Acker, Emily Tennant, alla regia Mark Griffiths . Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:13:00 GMT)

IL Roma NZO DI UN AMORE/ Su Canale 5 il film con Dylan Bruce (oggi - 27 luglio 2018) : Il ROMANZO di un AMORE , il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 27 luglio 2018. Nel cast: Dylan Bruce , Amy Acker, Emily Tennant, alla regia Mark Griffiths. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 04:14:00 GMT)

Roma - trovato morto Matteo Barbieri : il corpo senza vita in un canale : Il cadavere era in un fosso. "C'è il corpo di un ragazzo in un canale sulla Braccianese". E' questa la segnalazione arrivata alla Polizia alle 17.06. Sul posto, al civico 304 nel Comune di Roma, gli agenti...