Roma | auto si schianta contro un albero nella notte | gravi 3 passeggeri

I TiRomancino sabato alle Giornate degli Autori a Venezia : il videoclip del nuovo singolo 'Noi casomai' : Anche i Tiromancino a Venezia. Le Giornate degli Autori, sezione indipendente della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, aprono le porte alla musica e alle immagini di un autore che è ...

GIORNATE DEGLI AUTORI XV - I TiRomancino con il video inedito "Noi Casomai" e una performance live : ... specie quello di genere, facendo anche di questo un mestiere e dirigendo tre film dal 2007, a partire da Nero Bifamiliare fino a Tulpa e Shadow, l'horror italiano più venduto al mondo nell'ultimo ...

Roma - schianto tra auto e moto a Prati : feriti 4 ragazzi - due sono gravissimi : Terribile scontro tra un'auto, Lancia Y, e una moto, scooter SH, per le strade del Centro, quartiere Prati, la scorsa notte con un bilancio di 4 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.15 del ...

Roma - schianto mortale sulla via del Mare : ragazzo travolto e ucciso da 2 auto : Un ragazzo è morto investito sulla via del Mare nella notte. Il 28enne di nazionalità moldava è stato travolto questa notte, intorno alle 3, al km 6,700. La prima automobile a investiro era guidata da ...

Roma - sosta selvaggia dietro piazza di Spagna : auto parcheggiate nonostante i divieti : Una 'ordinaria' domenica mettina di sosta selvaggia, a due passi da piazza di Spagna. I divieti spiccano in bella mostra, ma il parcheggio non è un problema. E' domenica mattina, ultimo fine settimana ...

Dopo Milano anche Roma - lo strano caso delle auto scomparse nei parcheggi low cost : Un problema al 'server' di un parcheggio di Somma Lombardo ha fatto saltare per parecchie ore le riconsegne delle auto, ma soprattutto ha scoperchiato un mondo sconosciuto, in cui le vetture non sono ...

Roma. Arrestati “topi d’auto” a Testaccio : Un altro gruppo di nomadi, “topi d’auto”, questa volta in azione al Testaccio, in via Marmorata, sono stati bloccati dal tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Si tratta di due uomini di 23 e 25 anni, entrambi gia’ con diversi precedenti e una ragazza di 21 anni, incensurata, tutti domiciliati al campo nomadi di via Candoni. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al numero di ...

ContRomano in autostrada : morto lo YouTuber McSkillet : Trevor Heitmann, famoso YouTuber noto in rete con il soprannome di McSkillet, è morto giovedì pomeriggio in un incidente su un"autostrada della California.Il giovane di18 anni guidava Contromano una McLaren sportiva. Secondo le polizia andava alla velocità di 160 chilometri orari quando si è scontrato con un suv dove viaggiavano Aileen e Aryana Pizarro, una donna di 43 anni e la figlia di 12. Entrambe sono morte nello scontro. Stando alle prime ...

Roma - auto 'cannibalizzate' a Montesacro : raffica di furti : Un furto su commissione. Evidentemente ai ladri servivano un cruscotto ed un volante di una Smart. A farne le spese è stata una giovane professionista che ieri mattina, su un tratto di via Val Solda, ...

Roma : 136 dosi di eroina nell’auto - arrestato : Roma – Un Romano di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, era tenuto sotto controllo dai militari poiche’ sospettavano potesse dedicarsi a qualche attivita’ illecita e, proprio durante un servizio di ...