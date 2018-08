Roma Archeologia in Comune | ripartono le visite guidate gratuite

Roma. Riparte da settembre “Archeologia in Comune” : Riparte da settembre “Archeologia in Comune” il programma di visite guidate gratuite condotte dai funzionari della Sovrintendenza. E per i possessori della MIC card è gratuito anche l’ingresso all’area archeologica. Roma – Prosegue, anche per la seconda parte dell’anno, il programma di aperture straordinarie con visite guidate gratuite che, a partire dal 7 settembre e fino al 14 dicembre, la Sovrintendenza Capitolina ha predisposto per ...

Archeologia - Sassari : scoperta strada Romana a Siligo : Un tratto di strada romana lungo oltre 16 metri è la straordinaria scoperta avvenuta in questi giorni a Mesumundu, nelle campagne di Siligo (Sassari). Sepolta da una spessa coltre di terreno agricolo la strada è stata identificata, dopo quattro settimane di scavi archeologici della Scuola Estiva Internazionale di Archeologia Medievale dell’Università di Sassari, diretti dal Prof. Marco Milanese, Ordinario di Archeologia e Direttore del ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

La Roma dei Re - archeologia è presente : ANSA, - Roma, 26 LUG - Una enorme selezione di oggetti provenienti da un passato lontanissimo, tra urne, anfore, sculture, resti di scheletri, collane e fermatrecce, ma anche lastre decorate, ...