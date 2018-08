Roma A piazza Vittorio ultimo fine settimana di sport

Esulta per gol della Roma a Napoli : turista ferito a piazza Miraglia : Un turista Romano (e Romanista) è stato colpito dal lancio di un bicchiere dopo la rete giallorossa contro l’Atalanta Un turista Romano è stato lievemente ferito da un bicchiere lanciatogli da un gruppo di ragazzini dopo la sua Esultanza al gol della Roma nel centro storico di Napoli, in piazza Miraglia. Il turista, 46 anni, si trovava in un ristorante insieme ad amici, anche loro Romani, e stava assistendo alla partita Roma-Atalanta ...

Roma - sosta selvaggia dietro piazza di Spagna : auto parcheggiate nonostante i divieti : Una 'ordinaria' domenica mettina di sosta selvaggia, a due passi da piazza di Spagna. I divieti spiccano in bella mostra, ma il parcheggio non è un problema. E' domenica mattina, ultimo fine settimana ...

Roma : turista spagnolo 12enne entra nella fontana di Piazza Navona - multati i genitori : A Piazza Navona, a Roma, un ragazzo spagnolo di 12 anni ieri pomeriggio è stato sorpreso da una pattuglia del comando generale della polizia locale, in servizio di controllo, mentre si bagnava in una delle fontane monumentali. Il ragazzo era con tre fratelli, tutti minorenni, che lo incitavano a proseguire nella passeggiata all’interno della vasca. Gli agenti, dopo aver fatto uscire il ragazzo dalla fontana, hanno rintracciato i genitori, ...

Roma - turisti immergono i piedi a Fontana di Trevi e Piazza Venezia - multa da 450 euro e denuncia per villipendio : Una turista egiziana di 29 anni è stata fermata nella notte e multata per aver immerso i piedi nella Fontana di Trevi. Per la ragazza è scattata la sanzione di 450 euro. Poco dopo gli agenti in ...

Il miglio di Roma – III Edizione : Sabato 22 settembre 2018 da Piazza Venezia a Piazza del Popolo : Roma – Sabato 22 settembre torna il miglio DI Roma. Giunta alla 3^ Edizione e organizzata da ASD Atleticom, con la collaborazione di ATMOSFERA SPORT, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione Romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra ...

Roma : Piazza del Popolo - due alberi di 30 metri saranno abbattuti : Roma – “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdi’ scorso nei pressi di Piazza del Popolo. I due alberi, alti piu’ di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiche’ in primo luogo e’ necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo. La rimozione degli alberi ...

Maltempo Roma : i cipressi colpiti dal nubifragio a Piazza del Popolo saranno abbattuti : “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdì scorso nei pressi di Piazza del Popolo. I due alberi, alti più di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiché in primo luogo è necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo”: lo ha scritto su Facebook l’assessore alla sostenibilità ...

Roma - turisti nudi nella fontana di Piazza Venezia : Un bagno nudi nella fontana ai piedi dell’Altare della Patria, in Piazza Venezia nel pieno centro di Roma.Protagonisti in negativo della vicenda due turisti stranieri che in pieno giorno sono entrati nella fontana di una delle piazze che dovrebbero essere tra più controllate d’Italia e non contenti si sono tolti l'unica cosa che indossavano, il costume.La polizia municipale di Roma, come riferisce Il Messaggero, "sta svolgendo tutti gli ...

Roma - TURISTI NUDI FANNO IL BAGNO NELLA FONTANA DI PIAZZA VENEZIA/ Video - nessuno dei passanti è intervenuto : ROMA, FANNO il BAGNO NUDI NELLA FONTANA dell'Altare della Patria: choc in PIAZZA VENEZIA, sotto lo sguardo di centinaia di TURISTI e cittadini ROMAni. Il Video spopola in rete.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Roma - "sfregio" a Piazza Venezia : il video del bagno nudi nell'Altare della Patria : bagno completamente nudi nella fontana dell'Altare della Patria, in Piazza Venezia a Roma. Il pieno centro della Capitale sotto assedio di vandali incuranti del patrimonio artistico e culturale...

Roma - turisti nudi in Piazza Venezia. I vigili ai Consolati : 'Aiutateci a trovarli' : La polizia Romana 'sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto, che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti a cui il monumento è dedicato'. ...

Roma - nudi nella fontana di piazza Venezia. La goliardata in pieno giorno sotto gli occhi dei turisti : Il blog “Roma fa schifo” che da tempo denuncia le situazioni di degrado che affliggono la Capitale, ha pubblicato il video che immortala due giovani mentre fanno il bagno nella fontana dell’Altare della Patria a piazza Venezia. Il video è stato girato nella giornata di domenica e diffuso nelle scorse ore. Il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori ...

Roma - fanno il bagno nudi nella fontana dell'Altare della Patria/ Video - nuovo sfregio a Piazza Venezia : Roma, fanno il bagno nudi nella fontana dell'Altare della Patria: choc in Piazza Venezia, sotto lo sguardo di centinaia di turisti e cittadini Romani. Il Video spopola in rete.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:08:00 GMT)

Roma - sfregio a piazza Venezia : bagno nudi nell'Altare della Patria tra selfie e risate : Ancora una volta il centro di Roma preso d'assalto dai vandali. Con l'estate si sono moltiplicati i casi di inciviltà ai danni dei monumenti della Capitale e anche stavolta, in pieno centro, si è ...