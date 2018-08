Roma | 13 nomadi del River sfrattati dal centro accoglienza di via Ramazzini | rubavano nel

Roma. Disordini nel campo nomadi di via Salviati : Disordini all’interno del campo nomadi di via Salviati: Polizia Locale ferma responsabile di un’aggressione E’ di ieri sera l’intervento degli agenti della U.O. SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale presso l’accampamento di via Salviati, a seguito di alcuni Disordini verificatisi al proprio interno. Sono stati gli stessi dimoranti del campo a segnalare ai caschi bianchi la ...

Roma - in fiamme nella notte la discarica del campo nomadi La Barbuta : nube da Ciampino a Capannelle : Ciampino, ancora un vasto incendio di rifiuti in nottata al campo rom della Barbuta, a ridosso di via Appia, dell'aereporto e del Gra. Al lavoro per tutta la notte, fino alle prime ore dell'alba ...

Ugl Vigili : Spiaggia Tiberis - Comune Roma smentisca accordo con nomadi : Roma – “Apprendiamo dagli organi di stampa, come appartenenti alle istituzioni avrebbero stretto un accordo con un esponente della Comunita’ rom noto alle cronache con il soprannome di ‘Zorro’, per garantire la sicurezza sulla Spiaggia sul Tevere nota come ‘Tiberis’, di recente inaugurazione. Nel rammentare come la Polizia locale di Roma Capitale sia stata in passato impegnata nel ripristinare la ...

Roma - rubano nel museo storico delle Ferrovie : arrestati quattro nomadi : rubano al museo storico delle Ferrovie in via Casilina, arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati 4 romeni, tra i 18 e i 35 anni, tutti domiciliati nel campo nomadi di ...

Roma - rapinarono 16enne sul pullman : arrestati due nomadi minorenni a Castel Romano : rapinarono una 16enne sul bus, arrestati due nomadi del campo di Castel Romano. Dopo un mese di indagini i carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura ...

Nuovi controlli a campo nomadi Roma : ANSA, - Roma, 31 LUG - In corso controlli della polizia e dei vigili urbani nel campo nomadi di Castel Romano, tra i più grandi della Capitale. Secondo quanto si è appreso, l'operazione congiunta è ...

Roma : Blitz forze dell’ordine in campo nomadi Castel Romano : Roma – Dopo lo sgombero del camping River e l’operazione contro il fenomeno dei roghi tossici di via di Salone e’ arrivata un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per identificare e controllare le persone effettivamente residenti nel campo nomadi di Castel Romano. Le attivita’, che vedono impiegato il reparto cinofili della Polizia di Stato, hanno anche lo scopo ...

Roma - roghi tossici in campo nomadi : 19 indagati : Roma – Traffico e smaltimento illecito dei rifiuti nel campo nomadi di via di Salone, alla periferia di Roma. La polizia locale ha eseguito quattro misure coercitive personali. Le indagini, condotte dai Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale e Comando Generale, sono iniziate nel febbraio dello scorso anno in seguito alle numerose denunce presentate dai residenti per roghi tossici che si sviluppavano all’interno del campo. Secondo ...

Roma - smaltimento illecito di rifiuti - blitz al campo nomadi di via di Salone : 4 arresti e 19 indagati : È in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina l'operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, volta ad eseguire ben quattro misure coercitive personali, in relazione al traffico ed allo ...

Roma - sgomberato campo nomadi. Raggi : 'Emergenza igienico-sanitaria' | : Conclusa l'operazione disposta dal Comune. La Corte di Strasburgo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. Proteste contro separazione famiglie. ...

Roma - sgomberato un campo nomadi | Foto : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini