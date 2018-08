: A un anno dalla fuga dal #Myanmar, i #Rohingya vivono in condizioni terribili e in un limbo legale che rende il lor… - Radio3tweet : A un anno dalla fuga dal #Myanmar, i #Rohingya vivono in condizioni terribili e in un limbo legale che rende il lor… - MSF_ITALIA : 'Un giorno sono arrivati e hanno portato via delle persone. Ho pensato che stavamo per morire'. Rachida racconta la… - amnestyitalia : - Uccisioni indistinte di donne, uomini e bambini - Stupri e violenza sessuale - Deportazione di massa - Incendi d… -

Il governo del(ex Birmania)le conclusioni dell'Onu che accusa l'esercito di "genocicidio", "crimini contro l'umanità" e "crimini di guerra" nei confronti della minoranza musulmana dei. "Non abbiamo autorizzato la missione Onu che indaga sui fatti delad entrare nel Paese, ed è per questo che non accettiamo nessuna risoluzione del Consiglio dei diritti dell'Uomo", ha dichiarato, Zaw Htay, portavoce del governo.(Di mercoledì 29 agosto 2018)