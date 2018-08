Rocca di Papa | Sami | Unhcr | | Italia deve essere orgogliosa di ospitare questi

Rocca di Papa - la Caritas conferma : 'I 100 migranti eritrei qui solo pochi giorni' - proteste contro Casapound in trasferta : 'Entro pochi giorni i 100 migranti eritrei che ieri notte sono arrivati qui a Rocca di Papa , presso la struttura Mondo Migliore, saranno collocati nelle Diocesi italiane che, spontaneamente, hanno ...

MIGRANTI DICIOTTI : “VENDUTI E SUBITO TORTURE“/ Sindaco Rocca di Papa sfida Salvini : “venga qui a parlare” : MIGRANTI alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il Sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:50:00 GMT)