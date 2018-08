Rocca di Papa | il responsabile | «Non rispondiamo alle proteste | il nostro compito è

vanityfair

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Un lungo applauso. Non lo dimenticheranno i cento migranti eritrei della nave Diciotti arrivati nella notte del 28 agosto all’interno del centro di accoglienza «Mondo Migliore». È il gesto nato dagli ospiti già all’interno del centro didi, che si sono affacciatifinestre delle loro stanze mentre il pullman superava il cancello dell’ingresso. Anche se intorno l’atmosfera era tirata, le facce scure dei manifestanti di estrema destra si alternavano ai cartelli con la scritta «Welcome» stretti nelle mani di chi era lì per accogliere con un sorriso. A volte basta guardarli negli occhi i migranti che sono sopravvissuti al viaggio che li ha strappati via dloro case, dai loro affetti. Osservarli, dal vivo o nelle foto che spesso li ritraggono per capire molto di loro, per sentire la vita che si portano dietro. «Quando sono arrivati erano esausti», ...