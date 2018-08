Rocca di Papa | il manifestante con il dono della sintesi Ecco come spiega il dramma dei

100 migranti a Rocca di Papa : oggi nuove manifestazioni : Attivisti e Casapound tornano in piazza per protestare contro l'arrivo dei richiedenti asilo della Diciotti al centro d'accoglienza 'Mondo migliore'dei Castelli romani, dove rimarranno per una ...

I 100 migranti della Diciotti a Rocca di Papa tra saluti romani e Bella Ciao. "Ora siete liberi - il vostro incubo è finito" : Hanno trascorso ore e ore in pullman, dalla Sicilia fino ai Castelli romani. Un intero giorno per un'altra tappa del loro lungo viaggio, dopo la traversata in mare dalla Libia, dopo il soccorso della Guardia Costiera italiana, dopo lo stallo in mare e poi in porto a Catania a bordo della nave Diciotti, dopo il trasferimento all'hotspot di Messina. Nella notte sono arrivate al centro Auxilium di Rocca di Papa, accolti da due diverse fazioni: da ...

Rocca di Papa - l’arrivo dei migranti della Diciotti tra contestatori e sostenitori : “Ne abbiamo già troppi”. “Benvenuti” : Da un lato i contro, dall’altro i pro. Da un lato le bandiere di Casapound e lo striscione di Fratelli d’Italia che invoca il “blocco navale”, dall’altro cartelli con la scritta ‘Welcome’. Le due opposte fazioni hanno ricevuto così, martedì sera, davanti al centro ‘Mondo migliore’ a Rocca di Papa, Roma, l’arrivo dei pullman provenienti da Catania con un centinaio di migranti che erano a ...

