Rocca di Papa | arrivati i pullman di migranti | tensione per le proteste

Tra saluti e proteste sono arrivati a Rocca di Papa tutti e cento i migranti della nave Diciotti : sono arrivati tutti a Rocca di Papa i 100 migranti eritrei salvati della nave della Guardia costiera Diciotti che saranno ospitati nel centro «Mondo migliore», nella località dei Castelli romani. I due pullman privati erano partiti al mattino dall’hotspot di Messina, scortati dalla polizia, ma un mezzo è stato rallentato dalla rottura del radiatore...

Migranti Diciotti.A Rocca di Papa 2°bus : 02.15 Il secondo bus con a bordo i Migranti della nave Diciotti è arrivato a Rocca di Papa ((Roma) nella notte. Il mezzo sarebbe rimasto per molto tempo fermo in prossimità di Salerno a causa di un guasto. Anche a bordo del secondo pullman ci sono tutti Migranti eritrei. Il primo bus che traspotava i Migranti della Dociotti a Rocca di Papa è arrivato alcune ore fa.

Cento migranti della Diciotti a Rocca di Papa. E la città si divide : Un primo pullman è già arrivato, l'altro bloccato da un guasto arriverà in nottata. Due fazioni davanti al centro di accoglienza si sono fronteggiate a colpi di cori. Non sono mancati i momenti di tensione

Intorno alle 19 è esplosa la tensione di fronte al centro d'accoglienza gestito dalla Cei che, nella serata di oggi, martedì 28 agosto, si prepara ...

Migranti a Rocca di Papa : scontri al centro profughi CEI/ Ultime notizie - FdI insiste sul Blocco Navale : Migranti alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:15:00 GMT)

Migranti a Rocca di Papa - il sindaco replica ai cittadini : 'Li ha mandati Salvini' : Capisco la loro preoccupazione per l'arrivo di queste persone, ma non per il numero perchè il centro Mondo migliore in passato ne ha ospitate molte di più di cento. Io devo garantire un giusto ...

Pullman migranti a Rocca di Papa : Ad accoglierli il centro 'Mondo Migliore', che li ospiterà per poi distribuirli in varie Diocesi italiane. Il Pullman è arrivato davanti al centro tra i saluti romani e il canto dell'inno di Italia ...

Rocca di Papa - arrivati i migranti tensione davanti al centro : arrivati verso le 22.30 a Rocca di Papa i primi 50 migranti della Diciotti dopo una giornata in viaggio dalla Sicilia fino alle colline dei Castelli Romani, stavolta in pullman, dopo un'odissea...