Ritiro dal mercato farmaco | Grünenthal chiarisce

Nuoto - Federica Pellegrini ad un passo dal Ritiro : “a breve la decisione” : Federica Pellegrini potrebbe lasciare il Nuoto, in autunno arriverà l’annuncio in merito al futuro in vasca della nuotatrice “Sto pensando seriamente di lasciare il Nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”. Federica Pellegrini non esclude il ritiro in ...

Ritiro di Ferrer - Nadal al 2° turno : E' durato poco meno di un'ora e mezza il primo turno agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione, del n.1 del tennis mondiale lo spagnolo Rafael Nadal. Il suo connazionale David Ferrer si è ...

US Open 2018 : i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone maschile. Nadal vince per Ritiro - Wawrinka mette ko ancora Dimitrov : Se nel tabellone femminile degli US Open 2018 è uscita la numero uno del mondo, nessun problema, invece, in quello maschile per Rafael Nadal . Il maiorchino ha usufruito del ritiro di David Ferrer , problema ad un polpaccio, nel secondo set del derby spagnolo. Un esordio ...

Al Bano - altro che Ritiro dalle scene : sarà protagonista di una fiction Rai e di due speciali su Canale 5 : Al Bano Da quando ha annunciato di ritirarsi dalle scene a fine anno (e poi ha ritrattato), gli impegni di Al Bano si sono addirittura intensificati. Mentre le sue corde vocali sono costrette al riposo “perché le ho massacrate per 75 anni”, dice, il cantautore di Cellino San Marco non si risparmia e, dal palco, si appresta a finire sul set di una fiction. Al Bano attore in una fiction Rai “A marzo dell’anno prossimo ...

Alonso spiega il Ritiro dalla F1 : "Che noia - si sa tutto prima. E vincono le polemiche" : Lo spagnolo, però, non esclude un ritorno: "Sono ancora giovane, quest'anno disputo 27 gare e mi sento ancora forte"

Mina - 40 anni dopo l’ultima esibizione/ Ecco la verità sul Ritiro dalle scene : una malattia la fece fermare : Mina si è ritirata dalle scene 40 anni fa. L’ultimo concerto dal vivo risale al 23 agosto del 1978 quando si è esibita al Bussoladomani di Viareggio.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:05:00 GMT)

Fernando Alonso - ora è caccia alla Tripla Corona. Il Ritiro dalla F1 e il mirino sulla 500 Miglia per entrare nel mito. Stagione intera nella Indy? : Fernando Alonso ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dalla Formula Uno dopo aver vinto due Mondiali (2005 e 2006 al volante della Renault), aver disputato 17 stagioni e aver preso parte a 305 GP (diventeranno 314 al termine della Stagione). Con 32 successi e 97 podi alle spalle, l’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus dopo delle stagioni deludenti alla McLaren con cui non è riuscito a combinare molto. L’ex ferrarista ...

Fernando Alonso annuncia il suo Ritiro dalla Formula 1 a fine 2018 : E, soprattutto, i miei fan in tutto il mondo. Sono abbastanza sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro. Intanto, bisognerà capire quali siano le nuove sfide che il campione di ...

Briatore - il Ritiro di Alonso alla F1 e il rimprovero a Horner : “prematuro parlare di addio! Christian l’ha fatta fuori dal vasino” : Flavio Briatore sincero e senza peli sulla lingua: il manager italiano commenta l’annuncio di ieri di Alonso che dice addio alla F1 e bacchetta Christian Horner Ieri l’annuncio che nessuno si aspettava: Fernando Alonso non sarà in griglia nella prossima stagione di F1. Lo spagnolo, insieme alla McLaren, ha deciso di dedicarsi a progetti differenti, che devono però ancora essere definiti e svelati. Mentre il mondo dei motori ...

Robert Redford ha annunciato il suo Ritiro dalle scene - come attore : Robert Redford ha deciso di ritirarsi dalle scene, come attore. Ad annunciarlo lui stesso nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Entertainment Weekly: «Mai dire mai ma ho deciso che The Old Man & His Gun sarà per me l’ultimo film come attore e che dopo mi ritirerò, dal momento che lo faccio da quando ho 21 anni». Il prossimo 18 agosto Robert compirà 82 anni e, in effetti, un po’ di stanchezza da parte sua è anche ...

Robert Redford annuncia il Ritiro dalle scene dopo 60 anni di carriera : “Quello in uscita è il mio ultimo film” : Robert Redford dice addio alle scene. A 81 anni, l’attore ha annunciato il suo ritiro e ha detto che The Old Man and The Gun è il suo ultimo film. In un’intervista a Entertainment Weekly ha detto di voler tener fede a quanto aveva già ipotizzato nel 2016: “Mai dire mai – ha commentato nell’intervista – ma sono giunto alla conclusione che questo sarà l’ultimo film in termini di recitazione e poi mi ...