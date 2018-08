RIFORMA PENSIONI 2018 Minima a 780 euro e ricalcolo | Governo Lega-M5s diviso ultime

RIFORMA PENSIONI 2018/ Attesa per i pagamenti e la quattordicesima (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. Attesa per i pagamenti e la quattordicesima . Tutte le novità e le news e sui principali temi previdenziali di oggi, 28 agosto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:28:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ I reclami ai fondi integrativi utili per la Rita (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. I reclami ai fondi integrativi utili per la Rita . Tutte le novità e le news e sui principali temi previdenziali di oggi, 28 agosto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:16:00 GMT)

Nuova ipotesi di RIFORMA PENSIONI - uscita prioritaria in base al lavoro svolto : 3 Da tempo in materia previdenziale si parla di quota 100, di quota 41 e di opzione donna come misure volte a riformare il sistema e cancellare la Legge Fornero. Molte però sono le difficolta' nel finanziare la riforma delle pensioni in base a tutti questi provvedimenti che sono stati prima promessi durante la campagna elettorale che ha portato alla nascita del Governo giallo-verde e poi inseriti nel relativo contratto sottoscritto ...