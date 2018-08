Riforma Pensioni 2018 Di Maio vs Lega | assegni d’oro | Borghi “si modifica in Parlamento”

Pensioni - Putin allenta la Riforma ma ammette : «Inevitabile alzare l'età» : Nessun Paese, tra quelli che fanno parte dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,, ha un'età pensionabile più bassa di quella in vigore in Russia: 60 anni per gli ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della contestata riforma sulle pensioni, promettendo che sarà cambiata. A maggio il governo russo aveva presentato una proposta per innalzare l'età pensionabile e portarla da 60 da 65 anni per gli uomini e da