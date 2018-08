Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale a Monza | tutto nella norma per il Gran

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : almeno tre morti ma Rientra l’allarme tsunami : È di almeno tre morti il bilancio del sisma di magnitudo 7 che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok, e ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. Molti hotel dell’isola, frequentata da turisti occidenta...

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : molta paura ma è Rientrato l’allarme tsunami : È rientrato l’allarme tsunami dopo il sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. L’epicentro del Terremoto si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un’ altra scossa che ha colpito l’is...

In Indonesia dopo un terremoto di magnitudo 7 : molta paura ma è Rientrato l’allarme tsunami : È rientrato l’allarme tsunami dopo il sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. L’epicentro del terremoto si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un’ altra scossa che ha colpito l’is...

Calciomercato Inter - settimana importante per Dembelé : l’allarme Cina ‘Rientra’ venerdì : venerdì chiuderà il mercato cinese, dunque l’Inter avrà via libera per convincere Dembelé a trasferirsi in nerazzurro Secondo giorno di lavoro in casa Inter, ma gli occhi sono puntati soprattutto sul mercato. Dopo i colpi Nainggolan e Politano, il club nerazzurro prosegue la propria attività per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Spalletti. Sempre dritte le antenne per quanto riguarda Dembelé, centrocampista del ...