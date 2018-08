Calcio donne : Ricorso club A e B a Coni : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Anche le società di serie A e B di Calcio femminile, come già aveva fatto la Figc, hanno presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni contro la sentenza della Corte d'appello della Figc che aveva annullato l'inquadramento dei campionati di A e B di Calcio femminile nell'ambito della stessa FederCalcio deciso dal ...

Scontro Figc-Lnd - Frabbricini presenta Ricorso al Coni : ... "Apprendo con grande sconcerto - e per carità di patria non aggiungo altro - che il Commissario Straordinario della Figc, Fabbricini, ha notificato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del ...

Serie B a 19 squadre - arriva il primo Ricorso : la Pro Vercelli si rivolge al Coni : arriva il primo ricorso da parte di un club contro il blocco dei ripescaggi voluto dalla Serie B: la Pro Vercelli si è rivolta al Coni. L'articolo Serie B a 19 squadre, arriva il primo ricorso: la Pro Vercelli si rivolge al Coni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Palermo non ci sta : Ricorso al Coni contro il Frosinone per la finale playoff : I rosanero, che si erano appellati il 27 luglio, chiedono la revisione della parte della sentenza sulla finale dei playoff di B che riguarda il Frosinone. L'articolo Il Palermo non ci sta: ricorso al Coni contro il Frosinone per la finale playoff è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coni respinge Ricorso Bari - niente SerieB : Bari, 31 LUG - Il Coni ha respinto il ricorso presentato dalla F.C. Bari 1908 contro il provvedimento della FIGC che aveva escluso la squadra dal campionato di serie B. Il presidente Cosmo Giancaspro, ...

Calcio : respinto il Ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...

Il calcio femminile torna ai Dilettanti : la FIGC annuncia Ricorso al Coni : Una decisione contro la quale la FIGC ha annunciato un ricorso al Collegio di Granzia del Coni. L'articolo Il calcio femminile torna ai Dilettanti: la FIGC annuncia ricorso al Coni è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Non solo Avellino : anche il Bari fa Ricorso al Coni per la riammissione in Serie B : Non solo Avellino: anche il Bari chiede di essere riammesso in Serie B al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L'articolo Non solo Avellino: anche il Bari fa ricorso al Coni per la riammissione in Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Avellino escluso dal campionato : "Faremo Ricorso al Coni" : Walter Taccone, presidente dell'Avellino. LaPresse L'Avellino non è stato ammesso al campionato di Serie B: è stato questo l'esito del ricorso alla Covisoc, un verdetto che era nell'aria. L'organismo ...