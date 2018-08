Riccardo Scamarcio fidanzato con Angharad Wood | inglese | ha 7 anni in più di lui FOTO

Riccardo Scamarcio avrebbe una nuova fiamma : lei è identica alla sua ex - Valeria Golino : Riccardo Scamarcio è stato pizzicato per le vie di Firenze in compagnia di Angharad Wood ed il gossip sul web è in delirio. La Wood sarà veramente la nova dolce metà del sex-symbol pugliese, oppure si è trattato solamente di un appuntamento lavorativo? Certo, gli scatti mano nella mano sono molto romantici, ma potrebbe anche trattarsi di un gesto d'affetto tra due persone che si conoscono da molto tempo. Infatti, Angharad è membro e fondatrice, ...

“Incredibile!”. Riccardo Scamarcio ha una nuova fidanzata. Il dettaglio su di lei lascia tutti esterrefatti. Chi è : Oggi inizia il Festival del Cinema di Venezia, edizione numero 75, e tra i protagonisti del red carpet c’è il ‘bello e dannato’ della cinematografia italiana celebre anche al di fuori dei confini nazionali: Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese, diventato celebre grazie al ruolo di Step in “Tre metri sopra il cielo”, ha fatto sognare ragazzine e donne di ogni età. Ad averlo avuto tra le sue braccia, però, è ...

Il testimone invisibile - Riccardo Scamarcio : “Un thriller esemplare”. E Miriam Leone : “Grande sensualità” : Un bel thriller psicologico e giudiziario, di quelli nero pece che mettono in discussione la coscienza mentre tengono incollati gli spettatori alle poltrone delle sale cinematografiche. Potrebbe essere la descrizione de Il testimone invisibile, il nuovo lungometraggio del romagnolo Stefano Mordini, reduce dal buon Pericle il Nero e con una manciata di lavori in curriculum tutti interessanti, se non completamente riusciti. Come per il film sopra ...

Venezia 75 : I Villeggianti - Baleria Bruni Tedeschi e Riccardo Scamarcio nella prima foto : Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza. Il film uscirà nelle sale italiane il 20 dicembre. Tutti i film del Festival Il live ...

Riccardo Scamarcio : «Ho votato per questo governo - Matteo Salvini non è razzista» : In queste settimane Matteo Salvini ha diviso l'opinione pubblica per il modo in cui ha gestito la questione immigrazione. Dallo star system Riccardo Scamarcio spezza una lancia in suo favore e svela di aver votato uno tra Movimento Cinque Stelle e Lega, entrambi al governo. --Tra gli attori più popolari del momento, interprete nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Scamarcio è stato intervistato a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, e ha ...

Euroscettico e nazionalista : fenomenologia del «politico» Riccardo Scamarcio : Gliene va dato atto: l’uomo non è mai banale. Dissente dal dissenso comune, fischia il pubblico mentre è lui sul palco e appoggia il governo su scelte da quasi tutti criticate. Da ultimo, ha difeso la politica sui migranti di Matteo Salvini: «Razzista? no, nazionalista, nel senso più nobile del termine», ha detto intervenendo a Un giorno da Pecora su Rai Radio1. «Chiusura dei porti è una semplificazione. C’è stata una presa di posizione ...

