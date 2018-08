Riaperto il ponte della Scafa | code da Ostia verso Fiumicino

Campania : chiuso - messo in sicurezza e Riaperto il ponte a Licola : Il ponte della Domitiana a Licola, chiuso questa mattina in via precauzionale per la presenza di alcune crepe, ha riaperto poco fa alla circolazione veicolare. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti prontamente i tecnici del Comune di Pozzuoli, coadiuvati dal geometra Rino Veneziano, l’ufficio Segnaletica, la Polizia municipale puteoalana e i Vigili del Fuoco. “È stato compiuto un lavoro preciso per garantire la ...