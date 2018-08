RENZO PIANO | L' IDEA DEL NUOVO PONTE DI GENOVA Ultime notizie | 43 vele di luce in ricordo

Genova - ecco il ponte di RENZO PIANO - Toti : 'Così si onorano le vittime' - Foto Tgcom24 : ecco il ponte di Renzo Piano a Genova, che andrà a sostituire il Morandi crollato sul Polcevera alla vigilia di Ferragosto. Plastico e progetto sono stati Fotografati e postati sulla pagina Facebook ...

Genova - 43 lampioni sul nuovo ponte di RENZO PIANO : "Uno per ogni vittima" : Niente stralli e piloni a forma di prua di nave: ecco il progetto dell'archistar per la sua Genova. "Non credo ai tempi...

Crollo ponte - progetto di RENZO PIANO per Genova : 'Bisogna ricostruire bene e senza fretta' ha detto l'archistar e Senatore a vita. 'Il ponte Morandi presentava problemi da lunga data' afferma il procuratore Cozzi secondo il quale finora è stata ...

Il progetto di RENZO PIANO per ricostruire il ponte di Genova : Quarantatré pali dell'illuminazione, tante quante sono le vittime del crollo del vecchio Morandi, su una linea semplice e pulita, priva di "strallatura", ovvero di strutture che sovrastino la carreggiata, con il peso sostenuto interamente dai piloni. E' questa, secondo quanto anticipato dal Secolo XIX, l'idea del nuovo ponte Morandi, offerta da Renzo Piano e consegnata al commissario per ...

Il nuovo Ponte-memoriale secondo RENZO PIANO - 43 vele di luce per le 43 vittime : Renzo Piano lo ha immaginato capace di rievocare il ricordo di chi non c'è più. Con 43 pali di illuminazione per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. L'architetto e senatore a vita ha presentato la sua "idea di Ponte" alla Regione, "è soltanto l'inizio" ha detto lui presentandola al governatore Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci. Nello schizzo Levante e Pontente sono collegate da una striscia ...

Crollo ponte Morandi a Genova - il progetto il RENZO PIANO : 43 pali della luce in ricordo delle vittime : Alcuni dettagli dell’idea del nuovo ponte Morandi, offerta da Renzo Piano e annunciata ieri al governatore ligure Giovanni Toti, sono state anticipate al Secolo XIX: il progetto prevede 43 pali dell’illuminazione, su una linea semplice e pulita, priva di “strallatura”, ovvero di strutture che sovrastino la carreggiata, con il peso sostenuto interamente dai piloni. I pali dell’illuminazione sono l’elemento ...

Ponte Morandi - RENZO PIANO : "Spero di essere utile" : Renzo Piano è pronto a regalare a Genova la sua "idea di Ponte". L'archistar - neologismo che non apprezza particolarmente - famoso in tutto il mondo, nonché senatore a vita, vorrebbe dare il suo contributo per ricostruire il Ponte crollato lo scorso 14 agosto. Il Viadotto Morandi veniva chiamato dai genovesi "il Ponte di Brooklyn", paragonandolo al famoso Ponte newyorkese; non era solo indispensabile per la viabilità cittadina, regionale e ...

RENZO PIANO e l’Idea del nuovo ponte di Genova/ Ultime notizie : 43 lampioni - niente stralli e tanta sobrietà : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:00:00 GMT)

Da RENZO PIANO il disegno per il nuovo ponte di Genova : Quarantatré pali dell’illuminazione, tante quante sono le vittime del crollo del vecchio Morandi, unica concessione a una linea semplice e pulita, priva di strutture che sovrastino la carreggiata. La proposta di Renzo Piano alla sua città è un memoriale sospeso nel cuore della Valpolcevera ferita. «Un’idea di ponte», dice lui. Nell’immaginario dell...

RENZO PIANO - «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

Crollo Genova - RENZO PIANO : ‘Idea di Ponte’ per nuovo Morandi/ Ultime notizie : l'appello di Luca Bizzarri : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:25:00 GMT)

L'idea di RENZO PIANO per il Ponte Morandi e Google contro Trump : “Con Orbán lavoriamo insieme per fermare le sinistre”, ha detto Salvini dopo l’incontro con il premier ungherese a Milano. A piazza San Babila si è svolta una manifestazione di protesta cui hanno aderito anche il Pd milanese, LeU, Cgil e Anpi. Orbán ha detto che Salvini è “un eroe” e che “in Ungheri

RENZO PIANO dona progetto per nuovo ponte a Genova : 'Bisogna ricostruire bene e senza fretta' ha detto l'archistar e senatore a vita. 'Il ponte Morandi presentava problemi da lunga data' ha detto oggi il procuratore Cozzi secondo il quale finora è ...

RENZO PIANO ricostruisce nuovo ponte Genova?/ Ultime notizie : l'idea dell'archistar - "sarà a titolo gratuito" : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:52:00 GMT)