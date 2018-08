Renzo Piano | «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce | Toti | «Cantiere

Ecco il nuovo ponte disegnato da Renzo Piano : L'architetto presenta la sua idea. Il presidente dellea Regione, Giovanni Totti: "Autostrade paga, Fincantieri lavora"

Il nuovo Ponte-memoriale secondo Renzo Piano - 43 vele di luce per le 43 vittime : Renzo Piano lo ha immaginato capace di rievocare il ricordo di chi non c'è più. Con 43 pali di illuminazione per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. L'architetto e senatore a vita ha presentato la sua "idea di Ponte" alla Regione, "è soltanto l'inizio" ha detto lui presentandola al governatore Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci. Nello schizzo Levante e Pontente sono collegate da una striscia ...

