Renzo Piano | «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce | Toti | «Cantiere

Genova : sul progetto di Renzo Piano per ricostruire il ponte crollato : L'approvazione da parte del Consiglio degli architetti per l'idea di rigenerazione dell'area e l'apertura di nuovi concorsi destinati ai giovani

Renzo Piano - il nuovo ponte per Genova con 43 vele : L’arte che si trasforma in idea, l’idea che potrebbe trasformarsi in realtà. Renzo Piano, probabilmente l’archistar italiana di oggi più celebre del mondo, nonché Senatore a vita della Repubblica Italiana, ha pensato alle navi, alle loro vele e alla parsimonia caratteristica degli abitanti della sua Genova prima di abbozzare il disegno di quella struttura che potrebbe andare a sostituire l’ormai tristemente noto ponte ...

Il progetto di Renzo Piano per ricostruire il ponte di Genova : E però non applicano quella scienza che viene prima della manutenzione e si chiama diagnostica», . Prue di navi. Come sarà dunque il ponte di Piano? Possiamo immaginarlo come un lungo binario di ...

Renzo Piano è pronto a ricostruire il ponte Morandi : Renzo Piano potrebbe sicuramente essere la persona giusta per la ricostruzione del ponte Morandi, un cittadino del mondo partito da Genova, un architetto che ha fatto della leggerezza il suo tratto ...

Un regalo per Genova : "l'idea" di ponte di Renzo Piano guarda al futuro : L'archistar ha donato alla sua città la prima bozza di un progetto architettonico che potrebbe cambiare il volto di Genova

Ecco come sarà il nuovo ponte di Genova di Renzo Piano : 43 lampioni a vela per ricordare le vittime : Prevede 43 lampioni a vela per ricordare le vittime. Steli altissimi a forma di vela che si illumineranno ogni notte per non dimenticare chi quella tragedia l’ha pagata con la vita mentre andava al lavoro, in vacanza o a fare acquisti. Nel progetto anche la riqualificazione dell’area del Polcevera con un parco e incubatori di startup...

Crollo Genova - Renzo Piano : "Sono 14 giorni che non penso ad altro" : "E' da 14 giorni", da quando è avvenuta la tragedia del ponte Morandi, a Genova, "che non penso ad altro": così il senatore a vita e archistar genovese, Renzo Piano a margine dell'incontro in Regione ...

Ecco il nuovo ponte disegnato da Renzo Piano : L'architetto presenta la sua idea. Il presidente dellea Regione, Giovanni Totti: "Autostrade paga, Fincantieri lavora"

Renzo Piano - «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce | Toti : «Cantiere subito - basta propaganda» : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

Genova : il progetto di Renzo Piano : 'Ricostruire bene e senza fretta' ha detto l'archistar e Senatore a vita. 'Il viadotto Morandi presentava problemi da lunga data' afferma, invece, il procuratore Cozzi secondo il quale finora è stata ...

