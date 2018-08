Reggio Calabria | Nicolò | ' mai condizionamenti partitocratici Sempre sostenuto il

Reggio Calabria : Bianco sarà la capitale dei palmenti Mediterranei : Attilio Scienza , Università di Milano, . L'idea progetto è ambiziosa : la cittadina della DOC più antica d'Italia , 2500 anni, , avvia un progetto per la valorizzazione dei palmenti, icone ...

Reggio Calabria : Federico Verrotta e Valentina Olla nella nuova stagione dell'Officina dell'Arte [VIDEO] : Non resta che attendere per godersi nuovi talenti e spettacoli incredibili. Reggio Calabria: Federico Verrotta e Valentina Olla al Teatro Cilea con l'Officina dell'Arte [VIDEO]

Gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria fanno i conti con il fine estate : Due manifestazioni annunciate a Crotone il 30 e 31 agosto per sollecitare iniziative utili a mantenere i voli Ryanair che collegano l'aeroporto di S.Anna a quelli di Pisa e Bergamo. Si tratta di due ...

Basket - Manu Ginobili si ritira a 41 anni. La leggenda d'Argentina tra Reggio Calabria - Virtus Bologna e San Antonio Spurs : Resta solo da dire grazie a EManuel Ginobili da Bahia Blanca per tutto il Basket che ha portato in giro per il mondo. Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ...

Basket - Manu Ginobili si ritira a 41 anni. La leggenda d’Argentina tra Reggio Calabria - Virtus Bologna e San Antonio Spurs : Che il giorno del ritiro fosse vicino era chiaro da anni. Ma lui resisteva, totalmente incurante dell’incedere del tempo. Resisteva, e a 37 anni schiacciava ancora in finale NBA facendo urlare i telecronisti di mezzo mondo. Oggi quel giorno è arrivato. I punti del 63-77 in gara-5 del primo turno di playoff contro i Golden State Warriors rimarranno i suoi ultimi. Gli assist per Bertans e Aldridge nella vana rimonta dell’ultimo quarto ...

Reggio Calabria - D'Ascoli - FI - : 'Albanese con la sua maggioranza scovi gli evasori dei tributi e renda pulita la Città. Siamo pronti a ... : Albanese questa è buona politica, non in sintonia con la sua mentalità comunista, applicatrice di un metodo ostruzionistico ormai superato, anche per questo ci ritroviamo una Città allo sbando D'...

Reggio Calabria - riprendono le iniziative di Biesse : Mercoledì 29 Agosto ore 20.30 presso lo Sport Village Catona, Biesse incontra il maestro Stefano Nanni ' Racconti..di un viaggio Musicale ', ' un grazie infinito'- afferma la Presidente Biesse Bruna ...

Maltempo Reggio Calabria : a Villa San Giovanni interventi per torrenti - pulizia di feritoie e tombini : “Con la stagione autunnale alle porte erano già stati programmati, con l’ufficio tecnico, seri interventi di manutenzione e pulizia dei tombini ma l’allerta meteo diramata e le intense piogge che hanno interessato tutta la provincia reggina, colpendo in particolar modo anche Villa San Giovanni, hanno richiesto un intervento urgente. Già nella mattinata di ieri, infatti, prima che si scatenasse il violento Maltempo, il sindaco Giovanni ...

Elezioni Reggio Calabria - Foti : 'Nico D'Ascola candidato a sindaco' : Questo gruppo, è l'esempio di come la politica fatta bene, e da persone per bene, dà sempre risultati e il lavoro che stiamo portando avanti per il bene della nostra città, nonostante tutto, ne è la ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - criticità arancione prorogata anche a Sabato 25 Agosto : il Comune avvisa i cittadini - “in viaggio solo se necessario” : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice arancione fino alle ore 24:00 di domani Sabato 25 Agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile : non mettersi in ...

Allerta Meteo arancione a Reggio Calabria domani - Venerdì 24 Agosto. Il Comune avvisa i cittadini - ecco i consigli utili : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice giallo fino alle ore 24:00 di oggi giovedi 23 agosto 2018 e di Allertamento livello arancione, dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di domani venerdi 24 agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla ...

Reggio Calabria - il Museo con i Bronzi di Riace riaprirà domani dopo il nubifragio che l’ha allagato : 1/8 ...

Maltempo Reggio Calabria : circolazione ferroviaria riattivata : Nella tarda serata di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido per il Maltempo. Quattro Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato ...

Reggio Calabria - incontro ravvicinato con due squali sul gommone nelle acque di Favazzina [VIDEO] : Continuano gli avvistamenti di squali nelle acque dello Stretto di Messina e del basso Tirreno. Altri video dalla Costa Viola (Reggio Calabria) e precisamente da Favazzina, tra Scilla e Bagnara, dove possiamo ammirare un incontro ravvicinato con un bellissimo esemplare di Squalo e alcuni vacanzieri a bordo di un gommone. Gli squali in questa zona sono di casa, tanto che persino la BBC è stata nello Stretto di Messina per realizzare un ...