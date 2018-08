Regeni uno di noi? Quella frase fa male | molto male

Di Maio in visita al Cairo : «Il presidente Al-Sisi ha detto : Regeni è uno di noi. Svolta entro l'anno» : 'La normalizzazione dei nostri rapporti con l'Egitto non può che passare per la verità sulla morte di Giulio Regeni . Auspico che entro la fine dell'anno si possa arrivare a una Svolta ' sulle indagini.

Di Maio in Egitto : "Al Sisi ha detto 'Giulio Regeni è uno di noi'" : "Auspico che ci sia una svolta sul caso Regeni entro la fine dell'anno". Luigi Di Maio, in missione ufficiale in Egitto, ha incontrato il presidente egiziano Al Sisi. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, ha affermato che la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi "non può che passare per la verità su Giulio Regeni, il primo argomento di discussione con Al Sisi è stato proprio questo. Ci aspettiamo una svolta ...