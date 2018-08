Regeni | Egitto | fiduciosi sui risultati delle indagini Di Maio | per

CASO Regeni - DI MAIO IN EGITTO : "CON AL-SISI SVOLTA ENTRO FINE ANNO”/ Vicepremier : "Normalizzazione rapporti" : CASO REGENI, Di MAIO incontra il presidente AL-SISI in EGITTO: "SVOLTA su indagini ENTRO FINE anno. La verità va accertata". No novità sul ricercatore italiano ucciso: nuovi vertici(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Caso Regeni - Di Maio in Egitto : "con Al-Sisi svolta entro fine anno"/ Ricercatore ucciso "verità va accertata" : Caso Regeni, Di Maio incontra il presidente Al-Sisi in Egitto: 'svolta su indagini entro fine anno. La verità va accertata'. No novità su Ricercatore.

Caso Regeni - Di Maio in Egitto : “con Al-Sisi svolta entro fine anno”/ Ricercatore ucciso “verità va accertata” : Caso Regeni, Di Maio incontra il presidente Al-Sisi in Egitto: "svolta su indagini entro fine anno. La verità va accertata". No novità sul Ricercatore italiano ucciso: nuovi vertici(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:48:00 GMT)

Caso Regeni - Di Maio in Egitto : “Auspico una svolta entro fine anno. Utile per la normalizzazione dei rapporti” : “La normalizzazione dei nostri rapporti con l’Egitto non può che passare per la verità sulla morte di Giulio Regeni. Auspico che entro la fine dell’anno possa esserci una svolta” nel Caso Regeni. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in visita al Cairo, in Egitto dopo l’incontro con il presidente egiziano Al Sisi, il quale, ha raccontato il vicepremier, nel corso del vertice “ha detto che Giulio Regeni è uno di ...

Di Maio in Egitto : "Al Sisi ha detto 'Giulio Regeni è uno di noi'" : "Auspico che ci sia una svolta sul caso Regeni entro la fine dell'anno". Luigi Di Maio, in missione ufficiale in Egitto, ha incontrato il presidente egiziano Al Sisi. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, ha affermato che la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi "non può che passare per la verità su Giulio Regeni, il primo argomento di discussione con Al Sisi è stato proprio questo. Ci aspettiamo una svolta ...

Regeni - lettera di 200 accademici inglesi : “No a partnership con l’Egitto. Università e governo hanno dimenticato Giulio” : Pur di svolgere attività accademica e aprire campus in Egitto, “sembrano avere dimenticato Giulio Regeni” e “chiudono un occhio” di fronte agli abusi sui diritti umani in quel Paese. È l’atto di accusa che un gruppo di 200 professori universitari di punta in Gran Bretagna ha rivolto ad alcuni loro colleghi e ai tentativi del governo raggiungere partnership fra Università britanniche ed egiziane, scrivendo una ...

Caso Regeni - Moavero : “Egitto determinato a trovare colpevoli” : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – C’è la “determinazione” del governo egiziano e del presidente Abdel Fatah al Sisi a giungere ad una soluzione della “vicenda tragica” della morte di , che dia giustizia al giovane ricercatore italiano ucciso nel 2016. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ai microfoni di ‘Rai News’, sottolineando che la vicenda Regeni rimane per il governo ...

Regeni - Moavero : 'L'Egitto vuole dei risultati' : "Sono stato compiaciuto di ascoltare dal ministro e anche dal governo egiziano forte volontà di portare l'inchiesta giudiziaria a risultati concreti ": lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo ...

Caso Regeni - Moavero : anche l'Egitto vuole verità - : Il ministro degli Esteri in visita al Cairo ha incontrato il capo della diplomazia egiziana Sameh Shoukry. Le autorità egiziano hanno dato garanzie sull'avanzamento dell'inchiesta giudiziaria per l'...

Moavero - l'Egitto vuole conoscere la verità su Regeni : 'Sono stato compiaciuto di ascoltare dal ministro e anche dal governo egiziano una forte volontà di portare l'inchiesta giudiziaria relativa alla morte di Giulio Regeni a risultati concreti': lo ha ...

Regeni - Moavero in Egitto : prima visita di un ministro italiano dall'omicidio. "Anche il Cairo vuole verità" : Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione, durante una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia Ameh Shoukry, per la volontà del governo egiziano di arrivare a risultati concreti sulla scomparsa del ricercatore

Moavero - l'Egitto vuole conoscere la verità su Regeni : Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione, durante una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia egiziana Ameh Shoukry, per la volontà del governo egiziano di arrivare a risultati concreti sulla scomparsa del ricercatore

Ermal Meta in giallo per Giulio Regeni - il ricercatore ucciso in Egitto : Ermal Meta in giallo per Giulio Regeni: l'artista italiano ha indossato una maglietta gialla in occasione del concento che si è tenuto a Villa Manin di Codroipo (Udine) sostenendo la causa #gialloperGiulio. Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni si è aggiunto ai nomi dei tanti egiziani vittime di sparizione forzata. Il 3 febbraio 2016 è giunta la notizia della sua morte in Egitto, dopo essere stato torturato. Giulio Regeni era un ricercatore ...

Giulio Regeni - l’omicidio è un affare di Stato. Può e deve pregiudicare i rapporti con l’Egitto : Mi piacerebbe iniziare a scrivere sempre un pensiero partendo da un assioma positivo, o quantomeno affermativo. Mi dà l’idea che tutto assuma una forma più gradevole se comincia con un’apertura. E invece no, oggi non ho altra parola se non “No” per iniziare a ragionare su quello che sta accadendo. No, l’omicidio di Giulio Regeni (a volte mi sembra riduttivo chiamarlo omicidio, mi sembra che sia paragonabile ad un delitto passionale o vendicativo ...