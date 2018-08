Record vendite di spumante italiano all’estero

Xiaomi - vendite Record 'annullate' dal bonus miliardario all'ad : Il margine operativo sui risultati del trimestre aprile-giugno è stato cancellato dal premio concesso al fondatore per aver portato Xiaomi in Borsa

Vendite Record per World of Warcraft : Battle for Azeroth : Quando Battle for Azeroth è stato pubblicato a livello mondiale la scorsa settimana, i campioni di tutto il mondo dell'Alleanza e dell'Orda sono stati chiamati a combattere per la loro fazione. Ovunque, questi eroi hanno risposto, e Blizzard Entertainment ha annunciato oggi che nel giorno di lancio di Battle for Azeroth, il 14 agosto, sono state vendute in tutto il mondo oltre 3,4 milioni di unità dell'ultima espansione di World of Warcraft, ...

Xiaomi - vendite Record “annullate” dal bonus miliardario all’ad : (Xiaomi fa il suo debutto sulla borsa di Hong Kong. Foto: Bobby Yip/Reuters) Pur avendo venduto ben 32 milioni di smartphone nell’ultimo trimestre (contro i 22 milioni dello stesso periodo del 2017), la cinese Xiaomi ha fatto registrare nella sua ultima nota di bilancio, relativa al periodo aprile-giugno, un crollo del margine operativo di 11 miliardi di yuan, pari a 1,6 miliardi di dollari. Il motivo? Un mega bonus di 10 miliardi ...

“Rischio” Italia - stranieri in fuga dai Btp In 2 mesi vendite Record per 70 miliardi : Gli investitori esteri tra maggio e giugno hanno venduto rispettivamente 34 e 38 miliardi di obbligazioni Italiane, un record storico. I timori sulla legge di Bilancio

Volkswagen Group - utile netto +6 - 8% a 3 - 31 mld in 2° trimestre. Vendite Record sei mesi : 5 - 5 ml di veicoli : FRANCOFORTE - Crescono gli utili netti di Volkswagen che nel secondo trimestre 2018 registra un incremento del 6,8% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, nonostante 1,6 miliardi di euro di...

Con oltre 10 milioni di copie piazzate NBA 2K18 segna il Record di vendite per il franchise : 2K annuncia oggi che NBA 2K18 ha venduto più di 10 milioni di copie, registrando un nuovo record per il franchise. Dal primo titolo uscito nel 1999, il franchise NBA 2K ha venduto oltre 80 milioni di copie nel mondo, diventando il videogioco sulla NBA più venduto degli scorsi 17 anni.NBA 2K18 aveva la star dei Boston Celtics Kyrie Irving in copertina sull'edizione standard, mentre Shaquille O'Neal dominava la scena sulla copertina della Legend ...

FCA - bene le vendite in USA. Record Jeep : Teleborsa, - Le vendite di auto di FCA negli Stati Uniti sono cresciute del 6%, nel mese di luglio. I veicoli immatricolati sono pari a 170.970 unità rispetto alle 161.477 dello stesso periodo del ...

Record Apple Watch : +30% in vendite - : Nel secondo trimestre del 2018 Apple ha distribuito circa 3,5 milioni di Apple Watche in tutto il mondo, almeno secondo i nuovi dati condivisi in queste ore dalla società di analisi Canalys. Se il ...

Gli investitori esteri scaricano i BTp : a maggio vendite Record : A maggio liquidati BoT e BTp per un importo record. A subentrare sono state banche e assicurazioni italiane che hanno aumentato la loro esposizione per un importo analogo...

Lamborghini : nuovo Record di vendite : Automobili Lamborghini registra un ulteriore aumento delle vendite a livello mondiale. Nei primi sei mesi 2018 (dal 1° gennaio al 30 giugno) sono state in totale 2.327 le vetture consegnate ai clienti di tutto il mondo, con un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questi dati segnano un nuovo record e addirittura superano […] L'articolo Lamborghini: nuovo record di vendite sembra essere il primo su ...

Juventus-CR7 - vendite Record : una maglia al minuto - store presi d’assalto : Juventus-CR7- Cristiano Ronaldo si prepara ad incidere il proprio nome nella storia della Juventus. Sia per quel che riguarda la parte tecnica in campo, sia per quel chcristiane riguarda la parte marketing. L’asso portoghese non è ancora sbarcato a Torino, ma ha già scatenato una vera e propria “RonaldoMania“. Gli store ufficiale di Torino e […] L'articolo Juventus-CR7, vendite record: una maglia al minuto, store presi ...

Saldi estivi - sconti Record e code fuori dagli outlet. Ma per il Codacons “le vendite non decollano” : È oggi, 7 luglio, il primo giorno di Saldi e dal Codacons arriva già il bilancio non propriamente positivo della giornata. L’associazione a tutela dei diritti dei consumatori, come ogni anno, monitora gli sconti di fine stagione nelle principali città e rende noti i primi dati della giornata: capi in vendita con sconti record, code presso gli outlet e le boutique d’alta moda, ma in generale le vendite non decollano. Il presidente del ...

Saldi : Codacons - Record sconti ma vendite a rilento (2) : (AdnKronos) – ‘In linea generale – evidenzia ancora Rienzi – la partenza dei Saldi estivi 2018 risulta fiacca specie nei negozi tradizionali e nei centri commerciali, con le vendite che non sono decollate. I consumatori mostrano una grande prudenza, e chi gira per le vie dello shopping si limita ad osservare ma ancora non compra. Una buona fetta di italiani, inoltre, ha preferito il mare ai Saldi, lasciando le città ...