Recensione LG G7 | Un top di gamma a cui manca qualcosa ma non so cosa

Recensione Honor 10 - il top di gamma Android più economico - : Si tratta assolutamente di piccolezze, che non minano affatto l'utilizzo del dispositivo, e che sottolineiamo per dovere di cronaca. Sulla parte bassa connettore USB-C, affiancato dall'ingresso da 3,...

Recensione Dodocool DA150 Altoparlante bluetooth : Altoparlante bluetooth ottimo rapporto qualità prezzo Dodocool DA150 il modo migliore per ascoltare la musica in libertà con oltre 6 ore di autonomia.

Octopath Traveler Recensione : ottimo ritorno al passato : Octopath Traveler non è un gioco di nicchia. Chi lo pensa non ha ancora ben capito quante persone erano affamate di un ritorno al passato, in quei gloriosi anni '90 in cui abbiamo potuto assistere al culmine delle produzioni giapponesi in termini di JRPG. Il titolo è già disponibile da qualche settimana e sta macinando vendite e successi di critica, tanto che è difficile trovare una cartuccia in Giappone. Octopath Traveler è un JRPG che invece ...

Octopath Traveler - Recensione : I titoli di coda sono comparsi su schermo troppo presto. Tressa, la giovane mercante con cui abbiamo mosso i primi passi nel meraviglioso mondo di Octopath Traveler, ha finalmente portato a termine il suo lungo viaggio. In sua compagnia abbiamo scalato cime innevate e sudato sotto il sole del deserto, abbiamo visitato antichi borghi medievaleggianti ed esotiche città costiere, abbiamo stretto nuove amicizie e combattuto i nemici più temibili. ...

Abbiamo provato HTC U12 Plus, lo smartphone senza tasti e...non è andata benissimo. Peccato perché, tasti a parte, lo smartphone è praticamente perfetto. tutto nella nostra Recensione.

Recensione OnePlus 6 : il top di gamma che costa la metà : Il 2018 è stato popolato dai migliori top di gamma, mai visti prima, tra questi abbiamo anche OnePlus 6. Con la sola differenza che costa la metà dei competitor. Design L’azienda cinese ha presentato il suo top di gamma in 3 colorazioni: Slick White, Midnight Black e Mirror Black. A differenza degli anni passati, è stato abbandonato l’alluminio, per far spazio al vetro! Nella colorazione Mirror Black il pannello posteriore regala ...

Ecco la nostra Recensione di LG G7 ThinQ, uno dei migliori top di gamma del 2018. Un osso duro che non sbaglia quasi nulla, peccato per l'autonomia sottotono.

Conoscete bq? Bene, abbiamo provato il loro ultimo top di gamma ed è adorabile! Si chiama Aquaris X2 Pro ed è un Android One veramente adatto a tutti.